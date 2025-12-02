Acodeco refuerza controles ante posible alza de la cebolla

La <b><a href="/tag/-/meta/acodeco-autoridad-de-proteccion-al-consumidor-y-defensa-de-la-competencia">Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco)</a></b> intensificó la vigilancia del mercado de cebolla ante las quejas de consumidores por <b>la aparente escasez del producto nacional y el incremento inusual de precios en las últimas semanas</b>. La entidad busca determinar si existe <b>acaparamiento o especulación</b>, pese a que datos oficiales indicaban un abastecimiento adecuado para diciembre.<b>Ramón Adadi Balid</b>, administrador de <b>Acodeco</b>, explicó que el equipo técnico revisa inventarios en supermercados, distribuidores y puestos de mercado para verificar la oferta real del rubro. <i>'Revisamos exactamente cuánto hay en el inventario de cada producto para garantizar que el consumidor no sea afectado. De encontrar irregularidades, aplicamos multas e iniciamos procesos legales'</i>, señaló el titular de la entidad a través de un comunicado de prensa emitido este martes, 2 de diciembre.Y agregó: <i>'Por supuesto que haremos las verificaciones, no solo para evitar la especulación, sino también el acaparamiento, que muchas veces sucede al esconder el producto para que el precio suba. </i><i><b>También esos comerciantes son multados y cuando tenemos ese tipo de situaciones</b></i><i>, vamos a procesos legales contra esos inescrupulosos que acaparan en el mercado para agarrar y desfavorecer al panameño como consumidor'</i>.La institución recomendó a los consumidores<b> comparar precios entre comercios grandes y mercados públicos</b>, y recordó que la cebolla —nacional e importada— no está bajo control de precios, por lo que su costo depende de la oferta y la demanda.En medio de la incertidumbre del mercado, la <b><a href="/tag/-/meta/acpta-asociacion-de-la-comunidad-de-productores-de-tierras-altas">Asociación de la Comunidad Productora de Tierras Altas (ACPTA)</a></b> emitió un comunicado el pasado 25 de noviembre aclarando que, según datos oficiales del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), la producción nacional era suficiente para cubrir la demanda de diciembre.La <b>Dirección Nacional de Agricultura del MIDA</b> reportó en reuniones entre octubre y mediados de noviembre una disponibilidad de <b>57,000 quintales</b> de cebolla nacional para diciembre de 2025, cifra que supera el consumo mensual referencial del país <b>(50,000 quintales)</b>, dejando un superávit estimado de <b>7,000 quintales</b>. Por esta razón, no se activaron contingentes de importación.Lo anterior quedó establecdo durante la reunión del 13 de noviembre de la <b>Cadena Agroalimentaria de Papa y Cebolla</b>, la ACPTA confirmó que <b>ningún agente económico solicitó importaciones</b>, y que la decisión de mantener el mercado cerrado fue unánime, basada en la data del MIDA. No obstante, una nueva reunión sostenida el <b>27 de noviembre</b> vía Zoom no arrojó cambios a esa decisión.