Acodeco refuerza controles ante posible alza de la cebolla

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) intensificó la vigilancia del mercado de cebolla ante las quejas de consumidores por la aparente escasez del producto nacional y el incremento inusual de precios en las últimas semanas. La entidad busca determinar si existe acaparamiento o especulación, pese a que datos oficiales indicaban un abastecimiento adecuado para diciembre.

Ramón Adadi Balid, administrador de Acodeco, explicó que el equipo técnico revisa inventarios en supermercados, distribuidores y puestos de mercado para verificar la oferta real del rubro. “Revisamos exactamente cuánto hay en el inventario de cada producto para garantizar que el consumidor no sea afectado. De encontrar irregularidades, aplicamos multas e iniciamos procesos legales”, señaló el titular de la entidad a través de un comunicado de prensa emitido este martes, 2 de diciembre.

Y agregó: “Por supuesto que haremos las verificaciones, no solo para evitar la especulación, sino también el acaparamiento, que muchas veces sucede al esconder el producto para que el precio suba. También esos comerciantes son multados y cuando tenemos ese tipo de situaciones, vamos a procesos legales contra esos inescrupulosos que acaparan en el mercado para agarrar y desfavorecer al panameño como consumidor”.

La institución recomendó a los consumidores comparar precios entre comercios grandes y mercados públicos, y recordó que la cebolla —nacional e importada— no está bajo control de precios, por lo que su costo depende de la oferta y la demanda.

En medio de la incertidumbre del mercado, la Asociación de la Comunidad Productora de Tierras Altas (ACPTA) emitió un comunicado el pasado 25 de noviembre aclarando que, según datos oficiales del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), la producción nacional era suficiente para cubrir la demanda de diciembre.

La Dirección Nacional de Agricultura del MIDA reportó en reuniones entre octubre y mediados de noviembre una disponibilidad de 57,000 quintales de cebolla nacional para diciembre de 2025, cifra que supera el consumo mensual referencial del país (50,000 quintales), dejando un superávit estimado de 7,000 quintales. Por esta razón, no se activaron contingentes de importación.

Lo anterior quedó establecdo durante la reunión del 13 de noviembre de la Cadena Agroalimentaria de Papa y Cebolla, la ACPTA confirmó que ningún agente económico solicitó importaciones, y que la decisión de mantener el mercado cerrado fue unánime, basada en la data del MIDA. No obstante, una nueva reunión sostenida el 27 de noviembre vía Zoom no arrojó cambios a esa decisión.