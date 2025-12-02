Primas de seguros crecen $121 millones a octubre y Salud impulsa el repunte del mercado en 2025

Las pólizas vigentes también registraron un aumento importante. Pasaron de <b>2.23 millones en 2024 a 2.39 millones en 2025</b>, lo que equivale a <b>156,664 pólizas adicionales (7 %)</b>. Los ramos más influyentes en este incremento fueron Vida Individual <b>(+146,787 pólizas)</b>, Accidentes Personales <b>(+34,909)</b> e Incendio <b>(+15,042)</b>. Este crecimiento en la cartera activa señala un aumento en la penetración del seguro entre la población y un mayor dinamismo en la contratación de coberturas patrimoniales.