Primas de seguros crecen $121 millones a octubre y Salud impulsa el repunte del mercado en 2025

Las primas subieron de $427.4 millones en 2024 a $459.7 millones en 2025, un incremento de $32.3 millones, equivalente a 7.5 % interanual.
Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Mileika Lasso
José Vilar
  • 02/12/2025 14:20
Las primas suben más que los siniestros y el mercado suma 154 mil nuevos asegurados en un año

El mercado asegurador panameño consolidó un año de expansión al cierre de octubre de 2025, al registrar un crecimiento absoluto de $121 millones en primas frente al mismo periodo de 2024, mientras que los siniestros pagados aumentaron $35 millones, según cifras de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá (SSRP). El repunte estuvo liderado por el ramo de Salud, que se posicionó como el componente más dinámico y a la vez el de mayor presión de costos.

La variación absoluta más fuerte del año se registró en el ramo de Salud, cuyas primas subieron de $427.4 millones en 2024 a $459.7 millones en 2025, un incremento de $32.3 millones, equivalente a 7.5 % interanual. Este comportamiento confirma la expansión sostenida de los seguros médicos, particularmente en los planes colectivos y las coberturas hospitalarias con mayor frecuencia de uso.

Los siniestros de Salud también continuaron al alza, pasando de $297.0 millones a $312.3 millones, lo que representa un aumento absoluto de $15.3 millones (5.1 %), consolidándose como el ramo más costoso para la industria y el que ejerce mayor presión técnica, según las estadísticas de la SSRP.

En el panorama general del mercado, las primas totales aumentaron de $1,610.8 millones en 2024 a $1,731.8 millones en 2025, lo que equivale a un avance absoluto de $121 millones o 7.5 %.

En este contexto, Esilda Camacho, directora ejecutiva de la Asociación Panameña de Aseguradores (Apadea) destacó que la pandemia modificó las prioridades de protección de la población, lo que explica el peso que hoy tienen los ramos personales.

“Los seguros continúan siendo una necesidad. Después de la pandemia, las personas se han inclinado más a asegurar su vida y su salud. Esto ha dado mayor relevancia a los seguros personales frente a los patrimoniales como automóvil, vivienda o bienes materiales”, afirmó la representante de la Apadea.

También señaló que el aumento en costos médicos privados y en tecnologías de diagnóstico y tratamiento ha impactado directamente en el precio de las pólizas. “Los siniestros representan cerca del 75 % de las primas recaudadas. Si a esto sumamos los gastos de adquisición y los costos operativos de las aseguradoras, se entiende por qué las pólizas han tenido ajustes en sus tarifas”, destacó Camacho.

En paralelo, los siniestros pagados se incrementaron de $761.7 millones a $796.7 millones, un alza de $35 millones (4.6 %). Aunque ambos indicadores muestran crecimiento, el avance de las primas supera al de los siniestros, lo que mejora la relación técnica del sector pese a las presiones originadas en Salud, Vida y Automóviles.

El comportamiento por ramos mostró contrastes relevantes. En el caso de Incendio y Líneas Aliadas, las primas crecieron en $16.3 millones (9.8 %), pero lo más significativo fue la abrupta caída en siniestros, que pasaron de $62.9 millones (2024) a $33.1 millones (2025), una disminución del 47 %, convirtiéndose en uno de los movimientos más favorables del año para las aseguradoras. En Multiriesgo, las primas retrocedieron 8.6 %, aunque los siniestros también disminuyeron de manera notable, con una caída de más del 55 %, lo que moderó el impacto negativo.

El ramo de Vida Individual mantuvo un desempeño dinámico, con un incremento de $13.7 millones en primas (9.1%), mientras que los siniestros asociados subieron $5.8 millones (15.2 %). En tanto, Colectivo de Vida registró un crecimiento de 4.9 % en primas, pero con un aumento mayor en siniestros (13.5 %), lo que amplía la brecha entre ingresos y pagos. En Accidentes Personales, el crecimiento fue más equilibrado: las primas avanzaron 14 % y los siniestros 6.8 %, apoyados en el incremento de pólizas emitidas.

La directora de la Apadea añadió que el mercado local mantiene una estructura sólida, con 22 aseguradoras autorizadas. “De ellas, 19 forman parte de la Asociación Panameña de Aseguradores, agrupando el 97.4% de las primas suscritas del país”, indicó.

Además del desempeño económico del mercado, también se observó un crecimiento significativo en el universo protegido. Las unidades aseguradas aumentaron de 4.43 millones en 2024 a 4.58 millones en 2025, un incremento de 154,000 unidades (3.5 %). Los ramos con mayor crecimiento fueron Vida Individual, con 145,904 unidades adicionales, seguido de Accidentes Personales (+48,581) y Salud (+14,342). Este avance evidencia una mayor inclusión y adquisición de productos individuales.

Ramos con comportamiento mixto

Las pólizas vigentes también registraron un aumento importante. Pasaron de 2.23 millones en 2024 a 2.39 millones en 2025, lo que equivale a 156,664 pólizas adicionales (7 %). Los ramos más influyentes en este incremento fueron Vida Individual (+146,787 pólizas), Accidentes Personales (+34,909) e Incendio (+15,042). Este crecimiento en la cartera activa señala un aumento en la penetración del seguro entre la población y un mayor dinamismo en la contratación de coberturas patrimoniales.

Visión del sector: retos empresariales y evolución tecnológica

Representantes del sector también destacan la necesidad de modernización permanente, la importancia de la solidez financiera y el papel estratégico del país en la región. José Suquet, presidente de la Junta Directiva y CEO de Pan-American Life Insurance Group (PALIG), comentó que la industria se juega su reputación en el servicio y la capacidad de responder a los asegurados. “Los clientes buscan en una aseguradora buen servicio y la certeza de que la empresa responderá cuando necesiten un reclamo. Para poder ofrecer esa confianza es indispensable contar con una fortaleza financiera sólida”, afirmó.

Explicó que Panamá se ha convertido en un centro regional estratégico. “Del total de nuestros ingresos, unos $1,700 millones, Panamá representa el 10 %. Contamos con 400 colaboradores en el país y operamos como un hub que presta servicios a otros mercados de Centroamérica”.

José Antonio “Tony” Eleta, gerente general de PALIG Panamá, reforzó este panorama destacando la posición del grupo en el mercado de salud. “PALIG es la compañía líder en seguros de gastos médicos en Panamá, tanto en pólizas individuales como corporativas. Buscamos soluciones que permitan a los asegurados acceder a una amplia variedad de beneficios y promovemos la prevención mediante coberturas que incentivan la atención temprana para evitar enfermedades de alto costo”.

Ranking de aseguradoras

El ranking de las aseguradoras muestra que ASSA mantiene su liderazgo en el mercado con $356.88 millones en primas, prácticamente igual al año anterior. Le siguen Internacional de Seguros con $286.87 millones (2.4 % más) y Mapfre, que reportó uno de los mayores crecimientos del año con $148.6 millones (13 % más). Entre las compañías con mayores tasas de expansión resaltan Aliado Seguros (+14.8 %), Sura (+9.3 %) y la propia Mapfre. En el resto del top 15, General de Seguros, Acerta, Global Seguros, Banesco y Multibank Seguros mantienen evoluciones positivas o estables, aunque con variaciones más moderadas.

Las cifras al 31 de octubre catalogan al 2025 como un año de consolidación para el mercado de seguros en Panamá. La expansión en primas, la desaceleración relativa del crecimiento de los siniestros y el aumento en asegurados y pólizas vigentes reflejan un sistema más robusto y con mayor profundidad. Aunque Salud y Vida continúan siendo ramos de alta presión, el crecimiento general y el comportamiento favorable de ramos patrimoniales como Incendio proyectan un desempeño positivo para el cierre del año.

