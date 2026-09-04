Tercer pago del Mides inicia el 7 de septiembre: conozca el calendario

El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) anunció el calendario correspondiente al tercer pago de los Programas de Transferencia Monetaria Condicionada, que incluye Red de Oportunidades, Ángel Guardián, 120 a los 65 y Senapan.

De acuerdo con la entidad, los beneficiarios que reciben sus pagos mediante Tarjeta Clave Social podrán disponer del beneficio desde el lunes 7 hasta el viernes 18 de septiembre.

Posteriormente, se realizará el pago a los beneficiarios de áreas de difícil acceso, cuyo desembolso está programado del 21 al 25 de septiembre.

El Mides recordó a los beneficiarios mantenerse atentos al calendario establecido para conocer las fechas correspondientes a cada modalidad de pago.