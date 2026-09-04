Tercer pago del Mides inicia el 7 de septiembre: conozca el calendario

El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) anunció el calendario correspondiente al tercer pago de los Programas de Transferencia Monetaria Condicionada, que incluye Red de Oportunidades, Ángel Guardián, 120 a los 65 y Senapan.
De acuerdo con la entidad, los beneficiarios que reciben sus pagos mediante Tarjeta Clave Social podrán disponer del beneficio desde el lunes 7 hasta el viernes 18 de septiembre.
Posteriormente, se realizará el pago a los beneficiarios de áreas de difícil acceso, cuyo desembolso está programado del 21 al 25 de septiembre.
El Mides recordó a los beneficiarios mantenerse atentos al calendario establecido para conocer las fechas correspondientes a cada modalidad de pago.
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El Mides anunció el calendario del último pago del año de los Programas de Transferencia Monetaria Condicionada.
De acuerdo con el cronograma, los beneficiarios que reciben sus pagos mediante Tarjeta Clave Social podrán disponer del beneficio desde el 16 hasta el 27 de noviembre.
Mientras que para los beneficiarios que residen en áreas de difícil acceso, el último pago se realizará del 30 de noviembre al 4 de diciembre.
Con este desembolso, el Mides completará el calendario de pagos correspondiente a los programas de transferencia monetaria del año.
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