¿Cuándo paga el MIDES? Estas son las fechas del tercer desembolso de septiembre

El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) informó que el tercer pago de los Programas de Transferencias Monetarias Condicionadas se realizará del 7 al 25 de septiembre, de acuerdo con el calendario oficial establecido para este desembolso.

La entidad precisó que los beneficiarios que reciben el subsidio mediante la Tarjeta Clave Social podrán acceder al pago entre el 7 y el 18 de septiembre. En tanto, la entrega correspondiente a las áreas de difícil acceso se efectuará del 21 al 25 de septiembre.

Este pago corresponde a los programas Ángel Guardián, Red de Oportunidades, 120 a los 65 y Bono Alimenticio Nutricional.