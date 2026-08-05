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¿Cuándo paga el MIDES? Estas son las fechas del tercer desembolso de septiembre

El MIDES publica el calendario del tercer pago para los programas de transferencias monetarias
El MIDES publica el calendario del tercer pago para los programas de transferencias monetarias MIDES
Por
Emiliana Tuñón
  • 05/08/2026 14:30
El MIDES confirmó las fechas del tercer desembolso de los Programas de Transferencias Monetarias Condicionadas, que iniciará el 7 de septiembre

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El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) informó que el tercer pago de los Programas de Transferencias Monetarias Condicionadas se realizará del 7 al 25 de septiembre, de acuerdo con el calendario oficial establecido para este desembolso.

La entidad precisó que los beneficiarios que reciben el subsidio mediante la Tarjeta Clave Social podrán acceder al pago entre el 7 y el 18 de septiembre. En tanto, la entrega correspondiente a las áreas de difícil acceso se efectuará del 21 al 25 de septiembre.

Este pago corresponde a los programas Ángel Guardián, Red de Oportunidades, 120 a los 65 y Bono Alimenticio Nutricional.

Beneficiarios del MIDES cobrarán el último pago del año entre noviembre y diciembre

De acuerdo con el calendario oficial, los beneficiarios que reciben el subsidio mediante la Tarjeta Clave Social podrán cobrar del 16 al 27 de noviembre. Por su parte, los pagos en las áreas de difícil acceso se realizarán del 30 de noviembre al 4 de diciembre.

El MIDES recomendó a los beneficiarios mantenerse atentos a los canales oficiales de la institución para conocer el cronograma, los puntos de pago y cualquier información relacionada con este último desembolso del año.

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