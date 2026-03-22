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PANAMÁ

Mides culmina pagos por tarjeta y anuncia operativos en áreas de difícil acceso

Pagos del Mides continúan en comunidades apartadas del país
Pagos del Mides continúan en comunidades apartadas del país Mides
Por
Emiliana Tuñón
  • 22/03/2026 11:30
Pagos del Mides continúan en áreas de difícil acceso mediante operativos especiales

El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) informó que culminó, hasta el 20 de marzo, el desembolso de pagos correspondientes al primer periodo del año a través de la tarjeta Clave Social, dirigido a beneficiarios de sus principales programas de asistencia.

Entre los programas incluidos se encuentran 120 a los 65, Red de Oportunidades, Ángel Guardián y el Servicio Nacional de Alimentación y Nutrición.

No obstante, la entidad anunció que continuará con los desembolsos en áreas de difícil acceso mediante operativos especiales de pago, dirigidos a beneficiarios que no utilizan el sistema bancarizado.

Estos operativos se llevarán a cabo del 23 al 27 de marzo, con el objetivo de garantizar que la ayuda económica llegue a las comunidades más apartadas del país.

Próximos pagos del Mides en el 2026

Según la entidad, el segundo pago se realizará del 1 al 12 de junio para quienes reciben el beneficio mediante Tarjeta Clave Social, mientras que en áreas de difícil acceso se efectuará del 15 al 19 de junio.

El tercer desembolso está programado del 7 al 18 de septiembre, y del 21 al 25 de septiembre en zonas de difícil acceso.

En tanto, el cuarto pago se realizará del 16 al 27 de noviembre, mientras que en las comunidades de difícil acceso se desarrollará del 30 de noviembre al 4 de diciembre.

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