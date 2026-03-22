Mides culmina pagos por tarjeta y anuncia operativos en áreas de difícil acceso

El <b><a href="/tag/-/meta/mides-ministerio-de-desarrollo-social">Ministerio de Desarrollo Social (Mides)</a></b> informó que culminó, hasta el 20 de marzo, el desembolso de pagos correspondientes al primer periodo del año a través de la tarjeta Clave Social, dirigido a beneficiarios de sus principales programas de asistencia.Entre los programas incluidos se encuentran 120 a los 65, Red de Oportunidades, Ángel Guardián y el Servicio Nacional de Alimentación y Nutrición.No obstante, la entidad anunció que continuará con los desembolsos en áreas de difícil acceso mediante operativos especiales de pago, dirigidos a beneficiarios que no utilizan el sistema bancarizado.<b>Estos operativos se llevarán a cabo del 23 al 27 de marzo</b>, con el objetivo de garantizar que la ayuda económica llegue a las comunidades más apartadas del país.