Mides culmina pagos por tarjeta y anuncia operativos en áreas de difícil acceso

El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) informó que culminó, hasta el 20 de marzo, el desembolso de pagos correspondientes al primer periodo del año a través de la tarjeta Clave Social, dirigido a beneficiarios de sus principales programas de asistencia.

Entre los programas incluidos se encuentran 120 a los 65, Red de Oportunidades, Ángel Guardián y el Servicio Nacional de Alimentación y Nutrición.

No obstante, la entidad anunció que continuará con los desembolsos en áreas de difícil acceso mediante operativos especiales de pago, dirigidos a beneficiarios que no utilizan el sistema bancarizado.

Estos operativos se llevarán a cabo del 23 al 27 de marzo, con el objetivo de garantizar que la ayuda económica llegue a las comunidades más apartadas del país.