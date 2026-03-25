Estos son los últimos acontecimientos de la guerra en Oriente Medio:

Israel amplía la ‘zona tampón’ en Líbano

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó este miércoles que su país amplía la “zona tampón” en Líbano para “alejar la amenaza de los misiles” del grupo proiraní Hezbolá, según un video difundido por su oficina.

Televisión dice que Irán rechazó propuesta de Estados Unidos

La televisión pública iraní, que cita a un funcionario no identificado, afirmó que Irán rechazó el plan de paz propuesto por Estados Unidos para poner fin a casi un mes de guerra.

“La guerra terminará cuando Irán decida terminarla, no cuando Trump lo decida”, agregó Press TV, canal público en inglés.

Advertencia de ONU sobre Líbano

El “modelo de Gaza”, devastada por la guerra entre Israel y Hamás, “no debe reproducirse en el Líbano”, imploró el secretario general de la ONU, António Guterres, alarmado por una guerra “fuera de control” en Oriente Medio.

Alemania critica la política de Trump

El ministro alemán de Finanzas, Lars Klingbeil, criticó la “mala política” del presidente estadounidense Donald Trump en Irán porque “tiene un impacto directo en el bolsillo de los ciudadanos”.

Añadió que esto se ve agravado por las ganancias de “ciertas empresas” petroleras. Algo “vergonzoso, desleal y un poco antipatriótico”, insistió.

Se teme ‘la peor crisis industrial’

La guerra podría engendrar “la peor crisis industrial” que se recuerde, advirtió este miércoles el jefe de la Cámara de Comercio Internacional, John Denton, en Camerún.

Rusia desaloja parcialmente una central nuclear iraní atacada

El grupo Rosatom anunció que 163 rusos que trabajaban en la planta nuclear de Bushehr, en el sur de Irán, fueron evacuados, después de que la agencia atómica iraní informara que un ataque había alcanzado las instalaciones sin causar daños.

Según la empresa, decenas de empleados permanecen en la central.

Pakistán envía a Irán un plan de Estados Unidos para terminar la guerra

Las propuestas de Estados Unidos para poner fin a la guerra en Irán fueron enviadas a Teherán a través de mediadores paquistaníes, indicaron este miércoles a AFP dos altos responsables en Islamabad.

‘Reparaciones’ por bombardeos iraníes en el Golfo

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU condenó los “ataques atroces” de Irán contra sus vecinos del Golfo y pidió una “reparación” completa y rápida para todas las víctimas de esos bombardeos.

Ataque contra sitio de fabricación de submarinos

El ejército israelí anunció que atacó una instalación de fabricación de submarinos en Isfahán.

Misiles contra portaviones de Estados Unidos

La Marina iraní afirmó que lanzó misiles de crucero contra el portaviones estadounidense “Abraham Lincoln”, y advirtió que podrían producirse nuevos ataques de este tipo.

Según un comunicado militar, el bombardeo obligó al portaviones, desplegado en la zona del Golfo, a “modificar su posición”.

Siete soldados muertos en ataque en Irak

Al menos siete soldados murieron en Irak en un ataque aéreo contra una base militar situada en el oeste del país.

Grupos armados proiraníes han reivindicado ataques contra intereses estadounidenses en Irak y otros países, mientras que estos mismos grupos también han sido blanco de bombardeos.

España cita escenario “mucho peor” que el de Irak en 2003

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, afirmó que el actual escenario bélico en Oriente Medio es “mucho peor” y con “un potencial de impacto mucho más amplio” que la guerra de Irak en 2003.

Reino Unido y Francia presidirán una reunión sobre seguridad en el estrecho de Ormuz

Reino Unido y Francia presidirán esta semana una reunión de una treintena de países dispuestos a participar en la seguridad del estrecho de Ormuz, que se ha visto obstruido durante el conflicto en torno a Irán.

Semana de 4 días en Sri Lanka

Sri Lanka decidió pasar a una semana laboral de cuatro días para hacer frente a la crisis energética desencadenada por la guerra.

La mayoría de las instituciones públicas, escuelas y universidades de la isla no abrieron el miércoles, y las estaciones de tren y autobús estaban prácticamente desiertas.

Naviera china Cosco volverá a enviar mercancías al Golfo

La naviera estatal china Cosco, una de las más grandes del mundo, anunció la reanudación de los envíos de contenedores de mercancías a algunos países del Golfo, después de tres semanas de suspensión por la guerra en Oriente Medio.