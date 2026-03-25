Cloud, ciberseguridad e IA: pilares para un Estado más eficiente y productivo en Panamá

El gerente general de Tigo Panamá, Juan José de Dios, afirmó en su ponencia que todos los ciudadanos, de alguna manera, tienen un futuro digital.'Es importante tener una misma perspectiva sobre lo que vemos hacia adelante, porque todos tenemos un futuro digital. No importa dónde estés, a qué te dediques, cuál sea tu profesión, tu negocio o tu institución: todos tenemos un futuro digital. Los países también lo tienen. Hablamos de economía digital, gobierno digital, educación digital y salud digital. Pero hay algo invisible que hace posible todo esto: las redes y la conectividad', aseguró.Para ilustrarlo, mencionó situaciones cotidianas como la consulta de noticias desde el celular, las comunicaciones a través de aplicaciones como WhatsApp o el uso de plataformas digitales como Uber.