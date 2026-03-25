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Economía

Panamá recaudaría $114 millones anuales por tasa a pasajeros

De los 19 millones de pasajeros anuales en Tocumen, el 60% (aproximadamente 11.4 millones) corresponde a viajeros en tránsito.
De los 19 millones de pasajeros anuales en Tocumen, el 60% (aproximadamente 11.4 millones) corresponde a viajeros en tránsito. | @tocumenaero
Por
Benicio Robinson
Mileika Lasso
  • 25/03/2026 13:01
El anteproyecto de ley 131 propone cobrar $10 a viajeros en tránsito. El Estado recaudaría por mes $9.5 millones. Hoy inicia el prohijamiento en la Comisión de Economía de la Asamblea Nacional

La Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional aborda este miércoles 25 de marzo el prohijamiento del anteproyecto de ley 131, propuesto por el diputado Benicio Robinson González. La iniciativa busca establecer la Tasa de Uso de Instalaciones Aeroportuarias en Tránsito (TUIAT), un cobro de $10 para los pasajeros internacionales que utilicen las terminales aéreas panameñas como punto de conexión.

De ser aprobada en tercer debate y ratificada por el presidente de la República, José Raúl Mulino, la medida generaría una recaudación estimada de $114 millones anuales, considerando que, según el proponente, el 60 % de los 19 millones de pasajeros que transitan cada año por el país corresponden a viajeros en tránsito. Esto representa una variación de $76 millones menos comparativamente con la expectativa legislativa inicial presentada en agosto de 2025.

Bajo esta proyección, el movimiento mensual promedio se sitúa en 1.58 millones de personas, de las cuales 950,000 estarían sujetas al nuevo gravamen cada mes.

Distribución de los fondos

El proyecto estipula que el 70 % de lo recaudado (unos $79.8 millones anuales) se destinaría a los patronatos del Hospital del Niño, el Hospital Santo Tomás y el Instituto Oncológico Nacional. El 30 % restante ($34.2 millones) se enfocaría en el mantenimiento y modernización de la red aeroportuaria nacional, incluyendo terminales en Isla Colón y Changuinola.

Rechazo del sector turístico

Pese a los fines sociales de la propuesta de Robinson, la Cámara Nacional de Turismo de Panamá (Camtur) y la Asociación Panameña de Hoteles (Apatel) han manifestado un rechazo categórico.

La Camtur resalta que más del 70 % de los pasajeros de Tocumen son de tránsito y que un cargo extra colocaría a Panamá en desventaja frente a hubs como Bogotá, Lima y San Salvador.

Por su parte, Apatel advirtió que el éxito de un centro de conexiones depende de su estructura de precios y que cualquier incremento influye en las decisiones de las aerolíneas.

El gremio hotelero cuestionó además la falta de estudios técnicos y señaló que la medida podría afectar programas como el Stopover, diseñados para convertir escalas en estancias turísticas.

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