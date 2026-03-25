Panamá recaudaría $114 millones anuales por tasa a pasajeros

La <b>Comisión de Economía y Finanzas</b> de la <b>Asamblea Nacional</b> aborda este miércoles 25 de marzo el prohijamiento del anteproyecto de ley 131, propuesto por el diputado <b>Benicio Robinson González</b>. La iniciativa busca establecer la <b>Tasa de Uso de Instalaciones Aeroportuarias en Tránsito (TUIAT)</b>, un cobro de <b>$10 </b>para los pasajeros internacionales que utilicen las terminales aéreas panameñas como punto de conexión.De ser aprobada en tercer debate y ratificada por el presidente de la República, <b><a href="/tag/-/meta/jose-raul-mulino">José Raúl Mulino</a></b>, la medida generaría una recaudación estimada de<b> $114 millones anuales</b>, considerando que, según el proponente, el <b>60 %</b> de los <b>19 millones</b> de pasajeros que transitan cada año por el país corresponden a viajeros en tránsito. Esto representa una variación de<b> $76 millones</b> menos comparativamente con la expectativa legislativa inicial presentada en agosto de 2025.Bajo esta proyección, el movimiento mensual promedio se sitúa en <b>1.58 millones de personas</b>, de las cuales<b> 950,000 </b>estarían sujetas al nuevo gravamen cada mes.