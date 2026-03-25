Panamá recaudaría $114 millones anuales por tasa a pasajeros

La Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional aborda este miércoles 25 de marzo el prohijamiento del anteproyecto de ley 131, propuesto por el diputado Benicio Robinson González. La iniciativa busca establecer la Tasa de Uso de Instalaciones Aeroportuarias en Tránsito (TUIAT), un cobro de $10 para los pasajeros internacionales que utilicen las terminales aéreas panameñas como punto de conexión.

De ser aprobada en tercer debate y ratificada por el presidente de la República, José Raúl Mulino, la medida generaría una recaudación estimada de $114 millones anuales, considerando que, según el proponente, el 60 % de los 19 millones de pasajeros que transitan cada año por el país corresponden a viajeros en tránsito. Esto representa una variación de $76 millones menos comparativamente con la expectativa legislativa inicial presentada en agosto de 2025.

Bajo esta proyección, el movimiento mensual promedio se sitúa en 1.58 millones de personas, de las cuales 950,000 estarían sujetas al nuevo gravamen cada mes.