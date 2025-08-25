Gerente de Tocumen en desacuerdo por cobro de $10 a viajeros en tránsito en Panamá

<b>El gerente general del Aeropuerto Internacional de Tocumen, Jose Ruiz Blanco,</b> expresó su desacuerdo a un anteproyecto de ley, que propone la creación de<b> la Tasa de Uso de Instalaciones Aeroportuarias en Tránsito (TUIAT) </b>para cobrar <b>$10</b> a los viajeros que lleguen en tránsito por <b><a href="/tag/-/meta/panama">Panamá</a></b>.<i>'Hablar de un impuesto a los pasajeros en tránsito puede sonar atractivo en el papel, como una entrada rápida de dinero. Sin embargo, en la práctica sería un golpe duro para Panamá, para Tocumen y para todo el sector turismo', </i>confesó <b>Blanco</b> en exclusiva a <b><a href="/tag/-/meta/la-estrella-de-panama">La Estrella de Panamá</a></b>.<b>El gerente general de Tocumen</b> explicó que los viajeros en tránsito buscan siempre la opción más conveniente y económica. Aseveró que si en Panamá se les comienza a cobrar un impuesto que no existe en ningún otro hub de<b><a href="/tag/-/meta/latinoamerica"> Latinoamérica</a></b>, simplemente elegirán rutas directas o conexiones por aeropuertos como <b><a href="/tag/-/meta/bogota-colombia">Bogotá</a></b>, donde no se aplica ningún cargo. Recordó que cerca del <b>80%</b> de los pasajeros decide su ruta por precio.<i>'Gran parte de la rentabilidad de </i><i><b><a href="/tag/-/meta/tocumen-s-a-">Tocumen</a></b></i><i> depende de estos pasajeros en conexión: los duty free que generan miles de empleos directos e indirectos, así como buena parte de las aerolíneas que mantienen sus operaciones gracias al volumen de tránsito</i>', defendió. <b>Ruiz </b>también mencionó que alrededor del <b>70%</b> del tráfico del aeropuerto son pasajeros en conexión. Sin ellos, dijo,<b><a href="/tag/-/meta/panama"> Panamá</a></b> perdería la mitad de sus vuelos y destinos, incluidos varios europeos que se sostienen únicamente por el hub. <i>'Eso impactaría no solo a la aviación, sino también al turismo, la llegada de multinacionales, el sector inmobiliario y el comercio en general' </i>alertó el gerente general de Tocumen. '<i>O sea que lo que hoy parece un ingreso fácil terminaría costándonos mucho más como país. Y mientras tanto, otros hubs de la región aprovecharían la oportunidad para crecer a costa de <a href="/tag/-/meta/panama">Panamá</a></i>', concluyó.