EN VIVO | Audiencia ordinaria del caso Odebrecht desde el Palacio Gil Ponce

Se trata de un expediente compuesto por <b>2.973 tomos</b> —sin contar la documentación que puedan presentar las defensas—, sustentado en <b>146 asistencias judiciales internacionales</b>. En el proceso figuran <b>32 personas imputadas por el delito de blanqueo de capitales</b>, entre ellas <b>dos expresidentes de la República</b>, <b>seis exministros</b>, <b>dos hijos de un expresidente</b>, además de empresarios y particulares.Uno de los imputados, el expresidente <b>Ricardo Martinelli Berrocal</b>, tiene previsto <b>comparecer a la audiencia por videollamada</b>.