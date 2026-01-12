EN VIVO | Audiencia ordinaria del caso Odebrecht desde el Palacio Gil Ponce

Luego de casi diez años de investigación, el caso Odebrecht avanza hacia su etapa final, en la que se escucharán los alegatos y se dictará sentencia.

Uno de los imputados, el expresidente Ricardo Martinelli Berrocal , tiene previsto comparecer a la audiencia por videollamada .

Se trata de un expediente compuesto por 2.973 tomos —sin contar la documentación que puedan presentar las defensas—, sustentado en 146 asistencias judiciales internacionales . En el proceso figuran 32 personas imputadas por el delito de blanqueo de capitales , entre ellas dos expresidentes de la República , seis exministros , dos hijos de un expresidente , además de empresarios y particulares.

Defensa de Martinelli acusa a Fiscalía de montar un “show” en caso Odebrecht

La defensa del expresidente Ricardo Martinelli lanzó este lunes críticas contra la Fiscalía, a la que acusó de impulsar una audiencia “sin sustento real” en el proceso vinculado al escándalo Odebrecht, debido a la ausencia de pruebas y de testigos provenientes de Brasil.

El abogado Alfredo Vallarino, uno de los representantes legales de Martinelli, habló ante los medios minutos antes de que iniciara la audiencia, asegurando que el tribunal difícilmente podrá completar la diligencia en los cuatro días programados y anticipando una nueva suspensión.

Según Vallarino, la jueza Baloisa Marquínez debe retomar este viernes otro proceso judicial, conocido como el caso Fisher, lo que, a su juicio, impide que pueda dedicar el tiempo necesario a la audiencia relacionada con Odebrecht. Para la defensa, esto convierte la convocatoria en una formalidad sin posibilidad real de avance.

“Lo que están haciendo es un show para decir que están trabajando y que todos queden notificados para una nueva audiencia”, sostuvo el abogado.

Uno de los ejes centrales del reclamo de la defensa es la ausencia de los tres testigos brasileños que, según Vallarino, son fundamentales para sostener las acusaciones. Se trata de ejecutivos de Odebrecht que firmaron acuerdos de colaboración y que debían comparecer ante los tribunales panameños para ratificar sus versiones.

El abogado afirmó que esos testigos fueron notificados desde la audiencia anterior, pero que nuevamente no están presentes.

“Aquí viene la fiscal a todas las audiencias, pero no vienen los tres testigos brasileños. No puedo creer que en el caso más importante de Panamá no encuentren a sus propios testigos”, cuestionó.

También señaló que la Fiscalía sigue a la espera de las pruebas procedentes de Brasil, lo que ha provocado, según dijo, la cadena de aplazamientos que ha marcado el expediente.

