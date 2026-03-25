Las 5 claves del día en Panamá y el mundo | 25 de marzo

Caso fentanilo: Fiscalía inspecciona bodega de la CSS

El caso del fentanilo vuelve al centro de la atención pública. La Fiscalía Anticorrupción realizó una inspección en instalaciones de la Caja de Seguro Social (CSS), como parte de las investigaciones por posibles irregularidades en el manejo de este potente medicamento.

Las diligencias buscan esclarecer responsabilidades en torno a la desaparición y control de dosis, un tema que ya había generado preocupación por tratarse de una sustancia altamente regulada.

Este caso sigue escalando y pone bajo la lupa los controles internos del sistema de salud pública.

Subsidios en la mira: presión de $50 millones más

En el plano económico, el Gobierno enfrenta una creciente presión fiscal debido al aumento en los precios del combustible.

El ministro de Economía advirtió que los subsidios podrían representar hasta 50 millones de dólares adicionales para el Estado, lo que complica aún más el equilibrio de las finanzas públicas en medio de un contexto internacional incierto.

El tema reabre el debate sobre la sostenibilidad de estos apoyos y su impacto a largo plazo en la economía nacional.

Guerra en Medio Oriente: impacto más allá de la región

La situación internacional también marca la agenda. Expertos advierten que el conflicto en Medio Oriente podría tener consecuencias prolongadas, no solo en términos geopolíticos, sino también económicos.

El alza en los precios del petróleo ya comienza a sentirse y podría seguir impactando directamente a países como Panamá, especialmente en costos de transporte y combustibles.

Acodeco ordena suspender estufas por riesgo

En temas de consumo, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) ordenó la suspensión de la venta de estufas de la marca Frigidaire tras detectarse un posible riesgo de incendio.

La medida busca prevenir incidentes y proteger a los consumidores, en medio de un contexto donde las autoridades han reforzado la vigilancia del mercado.

Se recomienda a quienes tengan estos equipos estar atentos a las indicaciones oficiales.

Marco Rubio y Diosdado Cabello: revelación que sacude

A nivel internacional, el senador estadounidense Marco Rubio reveló que el dirigente venezolano Diosdado Cabello habría planeado asesinarlo en 2017, una afirmación que vuelve a tensar el escenario político entre Estados Unidos y Venezuela.

La declaración revive viejos conflictos y podría tener repercusiones en la ya compleja relación entre ambos países.