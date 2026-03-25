Fiscalía Anticorrupción inspecciona bodega de la CSS por caso fentanilo

Funcionarios de la Fiscalía Anticorrupción realizó este miércoles 25 de marzo una diligencia de inspección en la bodega de medicamentos de sustancias controladas de la Caja de Seguro Social (CSS), ubicada en Pedregal, como parte de las investigaciones por la desaparición de unas dosis fentanilo en los años 2021 y 2022.

La acción forma parte de un proceso por la presunta comisión de delitos contra la administración pública, relacionado con el manejo, custodia y prescripción del medicamento fentanilo en el Complejo Hospitalario Arnulfo Arias Madrid, reveló un comunicado de la Procuraduría General de la Nación.

Durante la diligencia, las autoridades verificaron el libro de registro de acceso de los funcionarios autorizados a ingresar al área de custodia de medicamentos controlados.

Asimismo, se identificaron los puntos de acceso a esta zona y se revisaron las constancias de entrega de fármacos a distintas dependencias de la CSS.

Las inspecciones abarcaron documentación correspondiente al período comprendido entre 2021 y 2022, en busca de posibles irregularidades en la dispensación y control del medicamento.

El caso se centra en determinar si existieron fallas o anomalías en la custodia y distribución del fentanilo, un potente analgésico de uso médico controlado, lo que podría derivar en responsabilidades penales.

Las autoridades buscan esclarecer si los protocolos establecidos para el manejo de sustancias controladas fueron cumplidos o vulnerados durante el periodo investigado.