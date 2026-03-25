IFF Panamá 2026: fechas, películas y todo sobre el Festival Internacional de Cine

Ya empezó la cuenta atrás para la décima cuarta edición del Festival Internacional de Cine de Panamá (IFF, por sus siglas en inglés), que este año presentará siete películas panameñas en su cartelera, así como una variada selección de lo mejor del cine latinoamericano e internacional.

La décima cuarta edición se llevará a cabo - según se anunció este miércoles 25 de marzo - del 9 al 12 de abril y proyectará diversas películas; algunas de ellas se consolidan como éxitos del cine nacional, como ‘Caja Rápida’ y ‘Cabeza de Ratón’.

De acuerdo con la directora del IFF, Karla Quintero, el evento será un festival dinámico que se desarrollará en distintos puntos de la ciudad capital, como la Ciudad del Saber, la Ciudad de las Artes y el Biomuseo, entre otros.

La película de apertura será el documental peruano ‘Runa Simi’, que se adentra en la historia de un indígena peruano que, junto a su hijo, emprende la ambiciosa misión de doblar la película animada de Disney ‘El Rey León’ al quechua. En cambio, el filme de clausura será la película biográfica ‘Milly, la reina del merengue’, que narra la vida y obra de la cantante dominicana Milly Quezada.

Asimismo, se suma un nuevo reconocimiento del IFF. Al tradicional ‘Premio del Público’ —un galardón que distingue al filme con mayor repercusión entre la audiencia del festival— se añade el ‘Premio del Jurado al Mejor Documental’. Todo ello en un festival que contará con más de 40 invitados internacionales, como el cineasta argentino Manuel Abramovich y la actriz colombiana Susana Morales.

La presidenta de la Fundación IFF Panamá, Pituka Ortega Heilbron, aseguró que, durante sus 14 años de trayectoria, el festival ha sido un agente de cambio, utilizando el cine como herramienta y plataforma para abordar los temas más acuciantes de la sociedad.

La conferencia de prensa también contó con la presencia de distintas autoridades, como la ministra de Cultura, Maruja Herrera, y la directora de la Dirección Nacional de Cine del Ministerio de Cultura (MiCultura), Sheila González.

Herrera —quien firmó un convenio de patrocinio con el festival tras la conferencia— afirmó que el IFF es un “símbolo de lo que somos capaces de construir” y que su ministerio cree en el valor de las políticas públicas para fortalecer la industria cinematográfica nacional. Por su parte, Astrid Ábrego, la titular encargada del Ministerio de Comercio e Industrias, manifestó que “apostar por el festival es apostar por Panamá”.