IFF Panamá 2026: fechas, películas y todo sobre el Festival Internacional de Cine

Ya empezó la cuenta atrás para la <b>décima cuarta edición del<a href="/tag/-/meta/iff-festival-internacional-de-cine-de-panama"> Festival Internacional de Cine de Panamá</a> (IFF, por sus siglas en inglés)</b>, que este año presentará <b>siete películas panameñas</b> en su cartelera, así como una variada selección de lo mejor del <b>cine latinoamericano e internacional</b>. La <b>décima cuarta edición</b> se llevará a cabo - según se anunció este miércoles 25 de marzo - del <b>9 al 12 de abril</b> y proyectará diversas películas; algunas de ellas se consolidan como éxitos del cine nacional, como <b>‘Caja Rápida’</b> y <b>‘Cabeza de Ratón’</b>.De acuerdo con la directora del IFF, <b>Karla Quintero</b>, el evento será un <b>festival dinámico</b> que se desarrollará en distintos puntos de la ciudad capital, como la <b>Ciudad del Saber</b>, la <b>Ciudad de las Artes</b> y el <b>Biomuseo</b>, entre otros.La <b>película de apertura</b> será el documental peruano <b>‘Runa Simi’</b>, que se adentra en la historia de un indígena peruano que, junto a su hijo, emprende la ambiciosa misión de doblar la película animada de Disney <b>‘El Rey León’</b> al quechua. En cambio, el <b>filme de clausura</b> será la película biográfica <b>‘Milly, la reina del merengue’</b>, que narra la vida y obra de la cantante dominicana <b>Milly Quezada</b>.Asimismo, se suma un nuevo reconocimiento del IFF. Al tradicional <b>‘Premio del Público’</b> —un galardón que distingue al filme con mayor repercusión entre la audiencia del festival— se añade el <b>‘Premio del Jurado al Mejor Documental’</b>. Todo ello en un festival que contará con más de <b>40 invitados internacionales</b>, como el cineasta argentino <b>Manuel Abramovich</b> y la actriz colombiana <b>Susana Morales</b>.La presidenta de la <b>Fundación IFF Panamá</b>, <b>Pituka Ortega Heilbron</b>, aseguró que, durante sus <b>14 años de trayectoria</b>, el festival ha sido un <b>agente de cambio</b>, utilizando el cine como herramienta y plataforma para abordar los temas más acuciantes de la sociedad.La conferencia de prensa también contó con la presencia de distintas autoridades, como la ministra de Cultura, <b>Maruja Herrera</b>, y la directora de la <b>Dirección Nacional de Cine del <a href="/tag/-/meta/micultura-ministerio-de-cultura">Ministerio de Cultura</a> (MiCultura)</b>, <b>Sheila González</b>.Herrera —quien firmó un convenio de patrocinio con el festival tras la conferencia— afirmó que el IFF es un <b>'símbolo de lo que somos capaces de construir'</b> y que su ministerio cree en el valor de las <b>políticas públicas</b> para fortalecer la <b>industria cinematográfica nacional</b>. Por su parte, <b>Astrid Ábrego</b>, la titular encargada del <a href="/tag/-/meta/mici-ministerio-de-comercio-e-industrias">Ministerio de Comercio e Industrias</a>, manifestó que <b>'apostar por el festival es apostar por Panamá'</b>.