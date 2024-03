El IFF Panamá regresa con un amplio menú cinematográfico

El cine global llega a las pantallas panameñas

La película de apertura este año es The Mother of All Lies, un documental marroquí dirigido por Asmae El Moudir, una introspección en la historia familiar de El Moudir, así como su conexión con la historia colectiva del barrio, en particular con los disturbios del pan de Casablanca de 1981 que resultaron en la masacre de muchos residentes. La cinta se encuentra en preventa, con un pase especial integrado en las acreditaciones de industria y estudiantes.

En alianza con Panamá Crossroads, el festival proyectará también la cinta Sisters With Transistors de la cineasta francesa Lisa Rovner, la cual narra la historia nunca contada sobre las pioneras de la música electrónica. “Mujeres compositoras extraordinarias que tomaron las máquinas y la tecnología y cambiaron por completo la forma en que producimos y escuchamos música hoy”, cuenta su sinopsis.

Además, Quintero indicó que las cintas clásicas Grease (1978), Casablanca (1942) y Rear Window (1954) formarán parte de las proyecciones gratuitas del festival, que tomarán lugar en el Cinépolis de Multiplaza, en alianza con la Embajada de Estados Unidos en Panamá, como parte de la programación internacional.

“En cuanto a géneros, contamos con gran variedad entre comedia, drama, ficción, no ficción, animación, documentales híbridos y que presentan recursos innovadores en su forma de contar historias visualmente”, expresó Quintero.

Además, el festival cuenta con las funciones gratuitas del formato cine al aire libre para todo público desde el mirador del Pacífico en la cinta costera el 6 y 7 de abril, donde se proyectarán las cintas: Robot Dreams, Croma Kid y La sombra del sol.

Asimismo, Quintero destacó la presencia de cine nacional dentro del menú de cintas a proyectar. “Tenemos cinco películas panameñas, excelentes y de gran mensaje, por lo que buscamos resaltar lo importante que es que como panameños veamos nuestra representación en el cine y reconocer el impacto positivo de apoyar el cine panameño”, subrayó.

La cartelera será publicada en la página iffpanama.org.