El IFF Panamá 2026 abrirá reconociendo la lengua quechua con ‘Runa Simi’

Emprender un nuevo viaje nunca es fácil, y menos cuando lo que te espera son momentos de rechazo, confusión, duda o falta de recursos; pero, al momento de llegar a la meta una ráfaga de energía nos envuelve para volver a empezar con algo nuevo. Con este enfoque se desarrolla la cinta del director Augusto Zegarra, ‘Runa Simi’, la cual será la película de apertura para el Festival Internacional de Cine de Panamá (IFF) el próximo 10 de abril.

En 2017, Zegarra (director peruano, graduado en la Universidad de Utah) empezó a trabajar en el proyecto de su primer largometraje, ‘Runa Simi’. Guiado por la historia del locutor de radio en Cusco, Fernando Valencia y su hijo pequeño Dylan, Zegarra retrata el viaje de ambos al emprender el proyecto de doblar ‘El Rey León’ de Disney en la lengua quechua. Según las últimas estadísticas en 2017, más de 4.5 millones de peruanos hablan quechua, un remanente del imperio Inca en la región de los Andes, aún así, no existen películas dobladas en este idioma.

Lo que comienza como un juego entre padre e hijo pronto se transforma en una misión cultural para llevar el cine a comunidades que rara vez han podido escucharlo en su propio idioma. En este recorrido, vemos más que un intento por llevar el cine a comunidades que nunca lo han tenido, sino también una lucha por la valorización de las lenguas originarias en todos los aspectos.

En su debut de largometraje, Zegarra lleva su bandera al otro lado de la cámara, dejando en claro que no es otra historia simplemente inspiradora, sino que deja una marca en la importancia de llevar el cine a todos lados, siendo descentralizado de los idiomas estándares del doblaje y de la industria, utilizando el doblaje como una herramienta de conexión y resistencia.

El documental explora la importancia de la memoria cultural, la conservación de costumbres y de una lengua que respaldan más de 10 millones de personas en el mundo. Es un viaje entre padre e hijo para aprovechar cada día y cada oportunidad para lograr sus sueños.

Fernando, quien lleva a cabo el proyecto Quechua Clips en Youtube, se dedica junto con Dylan, a doblar famosas escenas de películas y series en el idioma quechua, tanto como ‘El Rey León’, ‘La Era del Hielo’, ‘Cantinflas’ y ‘Star Wars’, para que grandes y chicos quechua hablantes puedan ver sus primeras muestras del cine en su propia idioma, sin necesidad de subtitular.

La cinta obtuvo el Premio Iberoamericano en el Palm Springs International Film Festival de este año, así como fue galardonada en certámenes como el Tribeca Festival, donde recibió el premio Albert Maysles a Mejor Nuevo Director Documental y el Premio del Jurado Joven en el Sheffield DocFest, uno de los más prestigiosos en Reino Unido.

Zegarra, quien ya había filmado el cortometraje ‘Wiñaymanta’ (2012) se levanta como una de las nuevas voces peruanas en el cine, en un momento clave donde Hollywood se enfrenta a las nuevas narrativas del cine latinoamericano y las salas de cine claman por historias con las que las audiencias se puedan identificar más allá de siempre ver lo mismo con diferentes nombres.

Utilizando el doblaje como su herramienta de visibilización, Zegarra también se hace un espacio en la conversación sobre la representación cultural de los países que no suelen ser reconocidos en voz alta en las plataformas de premiaciones actuales.

En un artículo para el Santiago Festival Internacional de Cine (SANFIC), Zegarra indicó que su cinta busca dar luz a la importancia de la representación de los pueblos andinos, en su apariencia y en su cultura. “Mostrar a un personaje hombre, andino, quechua-hablante, como padre, con momentos de ternura, con su hijo al costado, no pasa tan seguido”, comentó.

Es esa visión de Zegerra la que lo ha catapultado a las plataformas de cine internacional más prestigiosas, para llevar el quechua con él, y así, a millones de personas que quizás nunca han estado en una sala de cine o conocen lo que es una pantalla IMAX; solo saben que hay alguien buscando la forma de que el mundo los vea, y ellos también verse en el mundo.

‘Runa Simi’ llegará a Panamá durante el IFF como película de apertura.