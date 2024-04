¿Cuál será la agenda del IFF 2024?

El IFF dará el pistoletazo de salida con la proyección de la película de apertura The Mother of All Lies (La Madre de Todas Las Mentiras, en español), un documental en que la cineasta marroquí Asmae El Moudir anda en busca de la verdad sobre su pasado en un viaje emocional en el que, por medio de una réplica hecha a mano del barrio de Casablanca, comienza a desentrañar las mentiras y las ilusiones que le ofrecieron sus familiares cuando era una niña. La película -que formó parte de la selección oficial del Festival de Cine de Cannes, Francia en 2023- se podrá ver este viernes 5 de abril a las 7:30 pm en el Cinépolis de Multiplaza.

En tanto, la película francesa Blanco Fácil cuenta la lucha de la sindicalista de una empresa multinacional francesa de energía nuclear Maureen Kearney, encarnada por Isabelle Huppert, que hace frente al mar de dudas que se planean sobre ella tras ser considerada como sospechosa del asalto del que fue víctima cuando se encontraba en su casa, lo que se vería como una retaliación por su actuación contra personajes poderosos. Esta producción la podrá ver en Cinépolis Multiplaza este viernes 5 de abril a las 12:00 pm.

El cine nacional también estará presente en el festival. El director Duiren Wagua explora en el documental Bila Burba la relación entre la nación Gunadule y el gobierno panameño, que estuvo marcada por numerosos conflictos territoriales y culturales. En este filme, los descendientes de los líderes Simral Colman y Nele Kantule -quienes dirigieron la Revolución Dule de 1925- realizan una representación teatral de los hechos que marcaron a su comunidad. El documental se verá este sábado 6 de abril a las 4:30 pm en el Cinépolis de Multiplaza.

La cinta Brown - de los directores Ricardo Aguilar Navarro y Manolito Rodríguez - cuenta la historia del campeón de boxeo panameño Teófilo Alfonso “Panama Al” Brown, quien fue el primer boxeador latinoamericano que logró ser Campeón Nacional de Boxeo. Tras un altibajo en su carrera profesional, decide viajar a París, Francia donde se convierte en la estrella de un cabaret y conoce al poeta Jean Cocteau con el que mantiene un romance. Posteriormente, acepta regresar al boxeo para recuperar lo que alguna vez fue suyo: el título de campeón mundial. El filme, protagonizado por Leo Fuentes, Gabriel Pérez Mateo y Gaby Gnazzo, se podrá ver este sábado 6 de abril a las 6:30 pm en Cinépolis Multiplaza.

Tumbadores de la directora María Isabel Burnes narra la historia de Manuela, quien se sumerge en una peligrosa dinámica en la que emprende una misión desesperada para reunir el dinero necesario para la fianza de su padre, líder de un negocio que sirve como fachada para un cartel de narcotraficantes árabes. La película se proyectará este domingo 7 de abril a las 4:00 pm en Cinépolis Multiplaza.

La cartelera completa de películas del IFF las puede consultar en www.iffpanama.org/cartelera y los boletos están disponibles en Panatickets