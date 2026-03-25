Abogada acusada de racismo logra evitar prisión en Brasil

La Justicia de Brasil resolvió que la abogada argentina Agustina Páez, acusada de injuria racial en Río de Janeiro, no irá a prisión y podrá regresar a Argentina en los próximos días.

Durante la audiencia, la Fiscalía solicitó una condena de dos años, pero que puede ser sustituida por trabajos comunitarios y el pago de una multa.

El caso, que inicialmente contemplaba varias denuncias, fue reducido a un solo delito, lo que permitió una pena menor.

Páez, quien estuvo retenida por más de dos meses tras un incidente ocurrido en un bar de Ipanema, expresó su arrepentimiento y aseguró que no tuvo intención de ofender.

Ahora, solo falta que el juez defina el monto de la fianza y los últimos trámites para que pueda regresar a su país.