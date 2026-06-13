Brasil y Marruecos empatan 1-1 al cierre de un vibrante primer tiempo

Los últimos diez minutos de la primera parte se caracterizaron por un juego de ida y vuelta, marcado por una fuerte fricción en el medio campo y un gran trabajo del capitán marroquí, Achraf Hakimi, quien no solo generó peligro constante, sino que también fue blanco de múltiples faltas.El cierre del primer tiempo estuvo lleno de amonestaciones y jugadas defensivas clave: • Tarjetas amarillas: La frustración y la intensidad llevaron a que los brasileños Casemiro e Ibañez fueran amonestados. • La muralla Bounou: En el tiempo agregado (se repusieron cuatro minutos), el portero marroquí se vistió de héroe al realizar una atajada providencial que ahogó el grito del segundo gol de Brasil. • Labor integral: Destacó el sacrificio de Vinicius Jr., quien tras anotar, bajó constantemente a apoyar en las labores defensivas para frenar los contragolpes marroquíes.