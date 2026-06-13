Brasil y Marruecos empatan 1-1 al cierre de un vibrante primer tiempo

La selección de Marruecos sorprendió a Brasil con un inicio arrollador, pero la Verdeamarela logró reponerse para igualar el marcador 1-1 antes del descanso. Un primer tiempo lleno de intensidad, fricción y emociones en ambas áreas dejó todo abierto para la segunda mitad, con anotaciones de Saibari para los marroquíes y de Vinicius Jr. para los sudamericanos.

Marruecos impone el ritmo y da el primer golpe

Desde el silbatazo inicial, la escuadra marroquí tomó el control del esférico, descontrolando por completo el esquema inicial de Brasil. Durante los primeros 15 minutos, Marruecos dominó la posesión, generó buenos pases y logró registrar hasta seis llegadas de peligro al área rival. A pesar de los intentos de Thiago y Paquetá por armar una ofensiva, los brasileños no lograban retener el balón.La insistencia africana rindió frutos al minuto 20, cuando Saibari sorprendió a la defensa sudamericana y logró batir al guardameta Alisson, marcando el 1-0 a favor de Marruecos.