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Fútbol

Brasil y Marruecos empatan 1-1 al cierre de un vibrante primer tiempo

Ismael Saibari marca el gol por la selección de Marruecos.
Ismael Saibari marca el gol por la selección de Marruecos. AFP
Por
Manuel Vega Loo
Editor Web
  • 13/06/2026 18:01
En un primer tiempo intenso y disputado, los africanos destacaron por su presión y control del balón, mientras que la Canarinha mejoró tras la pausa de hidratación para equilibrar el encuentro, que llegó al entretiempo empatado 1-1

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La selección de Marruecos sorprendió a Brasil con un inicio arrollador, pero la Verdeamarela logró reponerse para igualar el marcador 1-1 antes del descanso. Un primer tiempo lleno de intensidad, fricción y emociones en ambas áreas dejó todo abierto para la segunda mitad, con anotaciones de Saibari para los marroquíes y de Vinicius Jr. para los sudamericanos.

Marruecos impone el ritmo y da el primer golpe

Desde el silbatazo inicial, la escuadra marroquí tomó el control del esférico, descontrolando por completo el esquema inicial de Brasil. Durante los primeros 15 minutos, Marruecos dominó la posesión, generó buenos pases y logró registrar hasta seis llegadas de peligro al área rival. A pesar de los intentos de Thiago y Paquetá por armar una ofensiva, los brasileños no lograban retener el balón.La insistencia africana rindió frutos al minuto 20, cuando Saibari sorprendió a la defensa sudamericana y logró batir al guardameta Alisson, marcando el 1-0 a favor de Marruecos.

El despertar de la ‘Canarinha’

Tras la pausa de hidratación al minuto 25, la dinámica del encuentro comenzó a cambiar. Brasil adelantó sus líneas, asumiendo una posición de dominio y presionando fuertemente la salida del rival. Aunque el portero Bounou y su defensa resistieron los primeros embates, la presión brasileña fue insostenible.La insistencia sudamericana tuvo su recompensa cuando Vinicius Jr. encontró el espacio para definir y mandar el balón al fondo de la red, devolviendo la igualdad al marcador.

Un cierre de alta tensión

Los últimos diez minutos de la primera parte se caracterizaron por un juego de ida y vuelta, marcado por una fuerte fricción en el medio campo y un gran trabajo del capitán marroquí, Achraf Hakimi, quien no solo generó peligro constante, sino que también fue blanco de múltiples faltas.

El cierre del primer tiempo estuvo lleno de amonestaciones y jugadas defensivas clave:

• Tarjetas amarillas: La frustración y la intensidad llevaron a que los brasileños Casemiro e Ibañez fueran amonestados.

• La muralla Bounou: En el tiempo agregado (se repusieron cuatro minutos), el portero marroquí se vistió de héroe al realizar una atajada providencial que ahogó el grito del segundo gol de Brasil.

• Labor integral: Destacó el sacrificio de Vinicius Jr., quien tras anotar, bajó constantemente a apoyar en las labores defensivas para frenar los contragolpes marroquíes.

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