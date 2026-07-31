Explota la crisis en la FIFA: renuncia asesor de Gianni Infantino por polémica venta del Mundial

La iniciativa también ha generado rechazo de varias confederaciones. La UEFA anunció que sus asociaciones nacionales no participarán en las competiciones organizadas por la FIFA, mientras que organismos de Centroamérica, el Caribe y Asia también expresaron su oposición al proyecto.En su mensaje de despedida, Cordeiro afirmó que la misión de la FIFA debe ser proteger y fortalecer el fútbol para las futuras generaciones, y no priorizar los beneficios comerciales por encima del desarrollo del deporte.