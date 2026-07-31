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Fútbol

Explota la crisis en la FIFA: renuncia asesor de Gianni Infantino por polémica venta del Mundial

Carlos Cordeiro abandona la FIFA y lanza dura crítica al plan de Infantino
Carlos Cordeiro abandona la FIFA y lanza dura crítica al plan de Infantino EFE/EPA/Felipe Trueba
Por
Emiliana Tuñón
  • 31/07/2026 10:25
La propuesta de la FIFA de abrir el Mundial a inversionistas privados provocó la dimisión de uno de los principales asesores de Gianni Infantino.

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Carlos Cordeiro, asesor principal de la FIFA y uno de los colaboradores más cercanos del presidente Gianni Infantino, presentó este viernes su renuncia tras manifestar su rechazo a la propuesta del organismo de vender una participación de la Copa del Mundo a inversionistas privados.

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, Cordeiro aseguró que no podía respaldar una iniciativa que, a su juicio, pone en riesgo el futuro del fútbol.

“No puedo quedarme de brazos cruzados mientras la FIFA se plantea vender una participación en el Mundial”, afirmó.

La controversia surge luego de que la FIFA planteara la creación de FIFA Forward Enterprise (FFE), una filial encargada de gestionar las operaciones comerciales y los grandes eventos del organismo, incluida la Copa del Mundo. El proyecto contempla la venta del 20 % de esa empresa a inversionistas privados, una medida que deberá ser aprobada por las 211 asociaciones miembro de la FIFA.

Cordeiro calificó la propuesta como un “mal acuerdo” para las federaciones y sostuvo que la FIFA cuenta con suficientes recursos económicos para continuar desarrollando el fútbol sin necesidad de ceder parte de su activo más valioso.

La iniciativa también ha generado rechazo de varias confederaciones. La UEFA anunció que sus asociaciones nacionales no participarán en las competiciones organizadas por la FIFA, mientras que organismos de Centroamérica, el Caribe y Asia también expresaron su oposición al proyecto.

En su mensaje de despedida, Cordeiro afirmó que la misión de la FIFA debe ser proteger y fortalecer el fútbol para las futuras generaciones, y no priorizar los beneficios comerciales por encima del desarrollo del deporte.

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