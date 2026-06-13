Trasladan a 29 reos de alta peligrosidad a centro penitenciario en Isla Coiba

El<a href="/tag/-/meta/minseg-ministerio-de-seguridad-publica-de-panama"> <b>Ministerio de Seguridad Pública</b></a> informó este sábado 13 de junio que trasladó a <b>29 privados de libertad calificados como de alta peligrosidad</b> al centro penitenciario ubicado en la estación aeronaval de la <b>Isla Coiba</b>, <b>Teniente Nelson Tenas</b>.De acuerdo con la entidad, la medida forma parte de un <b>plan de acción para fortalecer el control sobre los cabecillas de estructuras criminales</b>, reducir su capacidad de incidencia y limitar su articulación delictiva.El comunicado detalla que los reos se encontraban recluidos en distintos <b>centros penitenciarios de Panamá</b> y fueron movilizados de manera escalonada bajo estrictas medidas de seguridad y control.Según el <b>Ministerio de Seguridad</b>, el traslado responde a la vulnerabilidad que presenta el <b>centro de detención de <a href="/tag/-/meta/punta-coco">Punta Coco</a></b>, desde donde presuntamente se estarían coordinando actividades ilícitas que afectan a ciudadanos panameños.La entidad indicó que el <b>centro penitenciario de Isla Coiba</b>, administrado por el <b>Servicio Nacional Aeronaval (Senan)</b>, cuenta con personal altamente capacitado en el combate al <b>narcotráfico</b> y equipamiento especializado para neutralizar actividades ilícitas.La operación fue ejecutada de manera coordinada por la <b>Policía Nacional</b> y el <b>Servicio Nacional Aeronaval (Senan)</b>, como resultado de acciones interinstitucionales destinadas a garantizar un traslado seguro, ordenado y eficiente, en apego a la normativa vigente y a los protocolos de seguridad establecidos.El <b>Ministerio de Seguridad</b> señaló que la <b>Policía Nacional</b> ejercerá la seguridad interna del centro, mientras que el <b>Senan</b> tendrá a su cargo la seguridad externa de las instalaciones.La institución reiteró que esta acción forma parte de los planes del Estado para <b>fortalecer la seguridad penitenciaria</b>, disminuir los <b>índices de criminalidad</b> y reforzar el control sobre las dinámicas delictivas vinculadas al <b>crimen organizado en Panamá</b>.