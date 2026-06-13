Trasladan a 29 reos de alta peligrosidad a centro penitenciario en Isla Coiba

El Ministerio de Seguridad Pública informó este sábado 13 de junio que trasladó a 29 privados de libertad calificados como de alta peligrosidad al centro penitenciario ubicado en la estación aeronaval de la Isla Coiba, Teniente Nelson Tenas.

De acuerdo con la entidad, la medida forma parte de un plan de acción para fortalecer el control sobre los cabecillas de estructuras criminales, reducir su capacidad de incidencia y limitar su articulación delictiva.

El comunicado detalla que los reos se encontraban recluidos en distintos centros penitenciarios de Panamá y fueron movilizados de manera escalonada bajo estrictas medidas de seguridad y control.

Según el Ministerio de Seguridad, el traslado responde a la vulnerabilidad que presenta el centro de detención de Punta Coco, desde donde presuntamente se estarían coordinando actividades ilícitas que afectan a ciudadanos panameños.

La entidad indicó que el centro penitenciario de Isla Coiba, administrado por el Servicio Nacional Aeronaval (Senan), cuenta con personal altamente capacitado en el combate al narcotráfico y equipamiento especializado para neutralizar actividades ilícitas.

La operación fue ejecutada de manera coordinada por la Policía Nacional y el Servicio Nacional Aeronaval (Senan), como resultado de acciones interinstitucionales destinadas a garantizar un traslado seguro, ordenado y eficiente, en apego a la normativa vigente y a los protocolos de seguridad establecidos.

El Ministerio de Seguridad señaló que la Policía Nacional ejercerá la seguridad interna del centro, mientras que el Senan tendrá a su cargo la seguridad externa de las instalaciones.

La institución reiteró que esta acción forma parte de los planes del Estado para fortalecer la seguridad penitenciaria, disminuir los índices de criminalidad y reforzar el control sobre las dinámicas delictivas vinculadas al crimen organizado en Panamá.