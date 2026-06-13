Resultado Brasil vs Marruecos: Intenso empate 1-1 con Vinicius Jr. y Saibari como figuras indiscutibles

El esperado encuentro entre las selecciones de Brasil y Marruecos llegó a su fin con un vibrante empate 1-1. En un partido de alto voltaje, donde los goles llegaron en la primera mitad por cortesía de Ismael Saibari y Vinicius Jr., la segunda parte se transformó en un auténtico duelo de porteros. Bounou y Alisson cerraron sus arcos, demostrando por qué son piezas fundamentales en sus respectivos esquemas.

Un primer tiempo de sorpresas y reacción rápida

El arranque del partido estuvo marcado por el dominio absoluto de Marruecos. El conjunto africano sorprendió a la Verdeamarela con una presión alta y transiciones rápidas comandadas por su capitán, Achraf Hakimi. La recompensa marroquí llegó al minuto 20, cuando Ismael Saibari logró perforar la red para poner el 1-0.

Lejos de decaer, Brasil adelantó líneas tras la pausa de hidratación. La ofensiva sudamericana comenzó a dar frutos y, en una jugada letal al minuto 36, Vinicius Jr. empató el marcador, devolviendo la tranquilidad a su escuadra antes del descanso.

Segundo tiempo: Fricción, cambios y la muralla de los guardametas

La tónica del complemento bajó en velocidad, pero aumentó en tensión táctica. Ambos directores técnicos movieron sus banquillos buscando destrabar el empate. Brasil apostó por refrescar sus líneas con los ingresos de Danilo y Santos, dando salida a figuras como Paquetá, Thiago y Luiz Henrique. Por su parte, Marruecos ajustó su frente de ataque sustituyendo al goleador Saibari por Rahimi.

A pesar de las intenciones ofensivas, el segundo tiempo perteneció a los arqueros y a las defensas:

El sacrificio de Bounou:

El arquero marroquí fue exigido al máximo. Al minuto 84, sufrió un fuerte golpe en el hombro y tobillo tras un choque con Raphinha. Pese al dolor, Bounou se mantuvo en el campo, realizando atajadas providenciales y despejes clave en los minutos finales.

La seguridad de Alisson:

El guardameta brasileño no se quedó atrás. En la recta final del partido y durante los tensos 10 minutos de reposición, Alisson detuvo los contragolpes de Marruecos, incluyendo una atajada a mano abierta crucial a solo un minuto del silbatazo final.

Datos clave del encuentro

Goles: Ismael Saibari (Marruecos, 20’), Vinicius Jr. (Brasil, 36’).

Jugadores destacados: Achraf Hakimi (constante creador de juego y objeto de múltiples faltas), Yassine Bounou y Alisson Becker.

Tiempo de reposición: El árbitro Slavko Vincic concedió 10 minutos adicionales en la segunda mitad debido a las constantes interrupciones y atenciones médicas.