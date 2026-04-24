Panamá será sede del Congreso Mundial de Áreas Protegidas 2027

El planeta vive una paradoja ambiental. Mientras la ciencia alerta sobre la pérdida acelerada de ecosistemas y especies, también se multiplican los esfuerzos internacionales por frenar el deterioro de la biodiversidad y redefinir la relación entre el ser humano y la naturaleza.

En ese contexto, la directora general de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), Grethel Aguilar, ofrece una lectura directa sobre el estado actual del mundo ambiental y el rol que jugará Panamá en los próximos años.

“Estamos en un momento crítico, en un momento en donde tenemos una gran pérdida de biodiversidad y en donde los efectos del cambio climático los sentimos todos”, afirmó Aguilar en entrevista exclusiva con La Estrella de Panamá.

La funcionaria, que asumió el liderazgo de la UICN en 2023, explicó que la situación global no puede analizarse únicamente desde la preocupación, sino también desde las oportunidades que aún existen para revertir el daño ambiental acumulado.

“Si bien hoy en día estamos perdiendo la biodiversidad a un ritmo acelerado mundialmente, las posibilidades de parar, de detener la pérdida de biodiversidad y fomentar un bienestar humano sostenible son posibles”, sostuvo.

Panamá, en el centro del mapa global de la conservación

Uno de los anuncios más relevantes para la región es la designación de Panamá como sede del Congreso Mundial de Áreas Protegidas y Conservadas 2027, el evento más importante del planeta en materia de conservación, organizado por la UICN y celebrado aproximadamente cada diez años.

Para Aguilar, esta decisión representa mucho más que un reconocimiento simbólico.

“Escogimos a Panamá dentro de un grupo de países importantes que querían ser sede del Congreso Mundial de Áreas Protegidas y Conservadas”, explicó.

Y añadió un dato clave: “Es la primera vez en la historia de la UICN que hacemos un congreso de este tipo en Mesoamérica”.

La selección del país responde, según detalló, a su extraordinaria riqueza natural y cultural, así como a su posición geográfica estratégica.

“Panamá es uno de los países del mundo que todo mundo reconoce por su riqueza biológica y por su riqueza cultural”, afirmó.

Aguilar destacó especies emblemáticas como el jaguar, el águila arpía, el cocobolo y la tortuga carey, al tiempo que subrayó la importancia del país como corredor ecológico entre América del Norte y América del Sur.

“Panamá es un refugio de lo verde y también de lo azul”, señaló, en referencia a la combinación de ecosistemas terrestres y marinos.

Las áreas protegidas como base del bienestar humano

En su análisis, la directora de la UICN insistió en que las áreas protegidas no deben ser vistas únicamente como espacios de conservación, sino como infraestructuras naturales esenciales para la vida humana.

“Las áreas protegidas nos dan bienestar como seres humanos”, afirmó.

Según explicó, estos territorios cumplen funciones fundamentales: proveen agua, aire limpio, suelos fértiles, espacios de recreación y oportunidades económicas vinculadas al turismo sostenible.

“Sin ellas no tendríamos la calidad de vida que tenemos hoy”, advirtió.

A nivel global, recordó, existen más de 312 mil áreas protegidas, aunque solo una fracción cuenta con evaluaciones de efectividad de manejo, lo que evidencia el reto pendiente en materia de gestión y financiamiento.

Un congreso global con múltiples actores y saberes

El Congreso Mundial de Áreas Protegidas y Conservadas 2027 reunirá en Panamá a miles de participantes de todo el mundo: gobiernos, científicos, organizaciones sociales, sector privado y pueblos indígenas.

Para Aguilar, uno de los valores centrales del evento será la diversidad de conocimientos que convergerán en el país.

“Vamos a venir personas de todo el planeta que traen diferentes conocimientos, diferentes saberes”, explicó.

El objetivo será combinar el conocimiento científico con saberes tradicionales y ancestrales, especialmente de comunidades indígenas que habitan y protegen ecosistemas clave.

“Esa combinación de conocimiento científico y tradicional nos permite avanzar en metas de conservación con bienestar”, sostuvo.

También destacó la participación del sector privado y de los gobiernos, a quienes consideró actores indispensables en la búsqueda de soluciones.

Pueblos indígenas: guardianes de la biodiversidad

Uno de los puntos más enfáticos de la entrevista fue el rol de los pueblos indígenas en la protección ambiental.

“Los pueblos indígenas del mundo están en primera fila”, afirmó Aguilar.

La funcionaria explicó que estas comunidades no solo conviven directamente con la naturaleza, sino que también poseen conocimientos ancestrales que resultan fundamentales para la conservación moderna.

“Si somos inteligentes todos y todas lo podemos combinar con el conocimiento científico”, señaló.

En ese sentido, destacó que la conservación efectiva requiere inclusión, diálogo y respeto por las formas tradicionales de gestión de los territorios.

Educación, clave para el cambio global

Para Aguilar, la transformación ambiental no será posible sin un cambio profundo en la educación y en la forma en que las sociedades entienden su relación con la naturaleza.

“No hay nadie en este planeta que pueda decir yo no puedo contribuir”, afirmó.

La directora de la UICN insistió en que la educación ambiental debe comenzar desde edades tempranas, integrándose en los sistemas educativos como un eje transversal.

“Es importante explicar por qué es importante conservar la naturaleza y cómo nosotros somos parte de ella y no separados de ella”, subrayó.

Panamá como ejemplo regional

Durante la entrevista, Aguilar también reconoció avances significativos en Panamá en materia de conservación, así como la cooperación con Costa Rica en proyectos binacionales como el Parque Internacional La Amistad (PILA).

“He visto muy buenos ejemplos en Panamá”, afirmó.

La funcionaria destacó la riqueza del país en biodiversidad, al punto de considerarlo uno de los territorios más importantes del planeta en concentración de especies.

“Este es un país altamente rico en biodiversidad, uno de los que quizá tengan más biodiversidad concentrada en el mundo”, dijo.

También resaltó el papel del Canal de Panamá y sus áreas circundantes como ejemplo de convivencia entre desarrollo e infraestructura con conservación ambiental.

“Cuando uno pasa por el canal ve todavía lo verde, lo conservado, y eso requiere decisiones políticas y compromiso”, señaló.

Un llamado global desde Panamá

De cara al Congreso Mundial de Áreas Protegidas y Conservadas 2027, Aguilar considera que Panamá no solo será sede de un evento, sino plataforma de una discusión global sobre el futuro del planeta.

En un contexto marcado por crisis climática, pérdida de biodiversidad y tensiones sociales, el encuentro buscará consolidar acuerdos internacionales y nuevas estrategias de conservación.

Para la directora de la UICN, el mensaje es claro: aún hay tiempo para actuar.

“Cuando el ser humano quiere, puede”, concluyó.