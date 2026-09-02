Alcalde Mizrachi denuncia trato ‘traumante’ en el Aeropuerto El Dorado de Bogotá

El alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi, denunció este miércoles 2 de septiembre haber recibido un trato que calificó como “bastante traumante”h durante su llegada al Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá, Colombia.

Mizrachi, quien se encuentra en ese país para participar en un foro del Banco Interamericano de Desarrollo, publicó un video en sus redes sociales en el que relató que fue sometido a un procedimiento que, según afirmó, le recordó una experiencia ocurrida hace una década.

El alcalde explicó que anteriormente había enfrentado dificultades para ingresar a Colombia debido a su historial judicial en ese país, pero aseguró que esta vez la situación tuvo un fuerte impacto emocional.

“Me metieron precisamente en el cuarto donde hace 10 años yo estaba esposado, rodeado de guardias de Interpol con perros y siendo deportado a Panamá”, relató Mizrachi.

Según contó, aquel episodio ocurrió después de haber permanecido seis meses en una cárcel colombiana.

Mizrachi aseguró que la experiencia vivida en El Dorado reabrió recuerdos de ese período de su vida y cuestionó que, una década después, continúe enfrentando dificultades relacionadas con su historial.

“Diez años después sigo viviendo un poco lo mismo y han abierto realmente una herida que estaba sanada”, manifestó.

El alcalde sostuvo que su intención no es perjudicar la imagen de Colombia, sino llamar la atención sobre lo que considera deficiencias en los procedimientos aplicados a personas que han atravesado procesos penales o judiciales.

“Las pruebas están ahí y ustedes siguen tratando a la gente inocente como si fueran maleantes”, afirmó.

Mizrachi también se refirió a las dificultades que, según dijo, enfrentan las personas que han pasado por procesos judiciales o carcelarios al intentar reconstruir sus vidas y recuperar su reputación.

“No es que merezco un trato particular por ser quien soy, sino por ser un ser humano más”, expresó.

El alcalde de Panamá pidió públicamente a las autoridades colombianas revisar lo ocurrido y mejorar los procedimientos para evitar que otras personas pasen por experiencias similares.

“Les pido encarecidamente a las autoridades de Colombia que se pongan las pilas”, señaló.

Mizrachi aseguró que el trato recibido le hizo sentir nuevamente como si fuera culpable, pese a que insistió en su inocencia.

El alcalde indicó que ha trabajado durante años para recuperar su nombre, su orgullo y su reputación, y sostuvo que la experiencia en el aeropuerto reabrió una etapa que consideraba superada.

“Mucho he trabajado para recuperar mi nombre, mi orgullo, mi reputación y en segundos ustedes realmente han destruido eso”, afirmó.