Panamá reglamenta la Ley de Sustancia Económica para rentas pasivas extranjeras

El Gobierno Nacional, mediante el Decreto Ejecutivo Nº 32 publicado en la Gaceta Oficial, reglamentó el Capítulo II del Título I del Libro IV del Código Fiscal, relativo a las reglas de sustancia económica para determinadas rentas pasivas de fuente extranjera.
normativa desarrolla lo establecido en la Ley 526 de 28 de mayo de 2026 y busca dotar de seguridad jurídica a las entidades multinacionales que operan en el país.
El decreto establece que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) será la autoridad competente para administrar, supervisar y verificar el cumplimiento de las condiciones de sustancia económica.
La medida busca garantizar que las entidades multinacionales domiciliadas en Panamá cuenten con operaciones reales y verificables, evitando estructuras meramente instrumentales que generen ingresos pasivos sin actividad sustancial en el país.
La reglamentación aplica a entidades constituidas o domiciliadas en Panamá que formen parte de un grupo multinacional y obtengan rentas pasivas de fuente extranjera, tales como dividendos, intereses, regalías o ingresos derivados de activos intangibles. También incluye a aquellas que se dediquen exclusivamente a la tenencia de participaciones patrimoniales o bienes inmuebles.
Entre las principales obligaciones destacan:
El decreto contempla reglas específicas para las entidades cuya actividad principal sea la tenencia de participaciones patrimoniales o bienes inmuebles.
Estas deberán limitarse a gestiones inherentes a su naturaleza, sin desarrollar actividades comerciales o de inversión sustancial. Se presume el cumplimiento de la condición de recursos humanos cuando cuenten con al menos un director o administrador residente en Panamá, debidamente remunerado y calificado.
La reglamentación responde a lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 526, que ordenaba al Órgano Ejecutivo emitir las normas en un plazo máximo de 90 días.
Con esta medida, Panamá busca reforzar su credibilidad internacional y cumplir con los estándares exigidos por organismos multilaterales y la Unión Europea en materia de transparencia y lucha contra la evasión fiscal.
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