Samy y Sandra llegan al mundo virtual: ¡Roblox prepara otra noche de cumbia!

¡La cumbia panameña también se tomó Roblox! Los hermanos Samy y Sandra Sandoval, conocidos como los Patrones de la Cumbia, siguen demostrando que su música trasciende fronteras y ahora también forma parte del mundo virtual.

El pasado viernes 28 de agosto, un usuario de Roblox organizó dentro de la plataforma un particular baile inspirado en los famosos artistas panameños. Los jugadores de distintos servidores pudieron disfrutar de sus éxitos mientras sus avatares se movían al ritmo de la música, recreando el ambiente de un tradicional baile de Samy y Sandra.

La actividad llamó la atención de los usuarios, especialmente por la manera en que la esencia de los hermanos Sandoval fue llevada al universo virtual.