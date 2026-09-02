Panamá y el mundo: las noticias que marcaron este miércoles 2 de septiembre

La agenda informativa de Panamá y el mundo estuvo marcada este miércoles 2 de septiembre por anuncios económicos, cambios en la administración del Canal de Panamá, decisiones judiciales y noticias internacionales que generaron atención.

-A partir de este viernes 4 de septiembre de 2026 el precio de los combustibles en Panamá tendrá un aumento, según informó la Secretaría Nacional de Energía. La gasolina de 95 octanos aumentará B/.0.049 por litro, mientras que la de 91 octanos subirá B/.0.034 por litro. En tanto, el diésel registrará un incremento de B/.0.05 por litro.

-Ricaurte Vásquez ofreció un balance de su gestión al frente de la vía interoceánica en el marco de su salida del cargo. Su administración llegará a su fin y Ilya Espino de Marotta, actual subadministradora, asumirá oficialmente la dirección del Canal, según el calendario anunciado.

-El presidente José Raúl Mulino informó que la próxima semana convocará a una reunión en la Presidencia de la República con representantes de los gremios de jubilados y de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP). El encuentro busca encontrar alternativas que permitan hacer viable la ley recientemente aprobada, que amplía beneficios para jubilados, pensionados y adultos mayores.

-El Tribunal Superior de Apelaciones confirmó de manera unánime la detención provisional del exdirector del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), Bernardo Meneses. La medida se mantiene dentro de una investigación por la presunta comisión de los delitos de peculado agravado y corrupción de servidores públicos.

-El estado de salud del expresidente cubano Raúl Castro, de 95 años ha llamado la atención. De acuerdo con información publicada por Diario Las Américas, el general y político estaría atravesando un delicado estado de salud tras sufrir presuntamente un accidente cerebrovascular. La información, sin embargo, corresponde a un reporte de ese medio y no se presenta aquí como confirmación oficial.