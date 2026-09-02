Desgrabación arancelaria: Más del 95% de los bienes peruanos ingresan a Panamá libres de arancel

Más del 95% de los bienes provenientes de Perú ingresan a Panamá libres de arancel, mientras que los productos panameños tienen un nivel similar de acceso al mercado peruano, dijo Juan Luis Reus, director de la oficina de PromPerú en Panamá, en entrevista exclusiva con La Estrella de Panamá.

Reus explicó que tras varios años de vigencia, el objetivo el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre ambos países ahora es perfeccionarlo, actualizarlo y repotenciarlo frente a los cambios tecnológicos y económicos.

Para ello, indicó que los equipos técnicos del Viceministerio de Comercio Exterior de Perú y del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) de Panamá trabajan en la coordinación de una reunión para revisar algunos capítulos del acuerdo.

El nivel de apertura alcanzado mediante el TLC constituye uno de los principales avances del acuerdo. Reus explicó que si bien más del 95% de los bienes peruanos que ingresan a Panamá lo hacen libres de arancel, al igual que los bienes panameños que llegan al mercado peruano, la revisión que se plantea no implica renegociar el acuerdo desde cero, sino adecuarlo a las nuevas condiciones del comercio bilateral.

“Lo que se está buscando es perfeccionarlo un poco porque han pasado 13 años, ha habido cambios tecnológicos, cambios económicos y el perfeccionamiento es mejorarlo, repotenciarlo, hacerlo más vigente”, explicó Reus.

Embajador plantea ampliar el alcance del acuerdo

En entrevista con “La Decana”, el embajador de Perú en Panamá, Mario Juvenal López Chávarri coincidió con Reus en que el TLC requiere una nueva proyección. Según explicó, el acuerdo permitió avanzar significativamente en materia arancelaria y garantizó un 99% de reducción de aranceles para los bienes de consumo, aunque algunos productos sensibles mantienen condiciones específicas.

Sin embargo, Chávarri considera que la revisión debe ir más allá de los aranceles e incorporar áreas que han adquirido mayor relevancia en el comercio bilateral, como servicios, propiedad intelectual y mecanismos sanitarios y fitosanitarios más ágiles.

El diplomático mencionó oportunidades en servicios vinculados con construcción, plataformas tecnológicas, arquitectura, infraestructura y comercialización de bienes inmuebles, sectores en los que observa posibilidades de una mayor participación peruana en Panamá.

Reus señaló que también se busca formalizar la instalación del Comité de Administración del Acuerdo de Libre Comercio, una instancia de consulta que permitiría establecer puntos de contacto permanentes entre ambos países para atender dudas y asuntos relacionados con la aplicación del tratado.

Chávarri, por su lado, indicó que existe la posibilidad de convocar el Consejo de Administración durante el último trimestre de 2026. La reunión permitiría identificar las prioridades actuales y determinar en qué sectores existe margen para aumentar el intercambio.

Más comercio e inversiones

El embajador destacó el crecimiento de las exportaciones no tradicionales entre ambos países, particularmente en alimentos, agricultura, ganadería, textiles y materiales de construcción. También señaló la presencia de empresas peruanas que han establecido oficinas en Panamá y de compañías de construcción que participan en proyectos de vivienda.

En materia de inversiones, Chávarri estimó en $2,700 millones las inversiones de personas naturales y jurídicas peruanas vinculadas al sistema bancario y financiero panameño, mientras que calculó en $1,200 millones de dólares la inversión panameña en Perú en sectores como infraestructura, bienes raíces y servicios.

Para el embajador, bienes, servicios e inversiones forman parte de una misma agenda y la actualización del TLC representa una oportunidad para identificar nuevas áreas de complementariedad entre las dos economías.