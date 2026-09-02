Perú Service Summit proyecta negocios por más de $5 millones en Panamá

El Perú Service Summit Centroamérica 2026, que se realiza este 2 y 3 de septiembre en Panamá, proyecta generar oportunidades comerciales por encima de los $5 millones durante la rueda de negocios, que reúne a 20 empresas peruanas con compañías panameñas y de otros países de Centroamérica.

Organizada por Promperú conjuntamente con la Oficina Comercial del Perú en el Exterior – OCEX con sede en la ciudad de Panamá, la jornada contempla más de 200 citas de negocios, en las que las empresas peruanas presentarán soluciones desarrolladas para atender necesidades concretas de sus potenciales clientes.

David Edery Muñoz, gerente de Exportación de Servicios de PromPerú, explicó que las 20 empresas participantes tienen presencia en 19 mercados y, en conjunto, registran ventas por $50 millones, lo que representa una gran oportunidad para concretar posibles acuerdos de negocios.

“Lo que nosotros esperamos al término de la jornada de ruedas, que van a ser más de 200 citas de negocios, es generar muchas alianzas, muchas oportunidades”, afirmó.

Muñoz precisó que la expectativa económica está por encima de los $5 millones y señaló que esta segunda edición busca potenciar los resultados de la experiencia anterior. “Si hablamos de un valor estamos hablando por encima de los $5 millones”, sostuvo.

Empresas llegan con soluciones

El representante de PromPerú destacó que las compañías participantes llegan al encuentro con experiencia en distintos mercados y con soluciones orientadas a resolver problemas específicos de las empresas.

“Yo no quiero que ya me sigas contando el problema, quiero que me digas cómo me resuelves este problema”, expresó Muñoz al explicar el enfoque de las empresas que participan en la rueda de negocios.

Según el funcionario, la propuesta busca que las compañías panameñas y centroamericanas puedan encontrar soluciones que contribuyan a mejorar su productividad.

“La productividad no solamente puede ser medida únicamente por costos, tiene que ser medida por el tiempo, por el conocimiento, por la forma como tomo las decisiones”, señaló.

Muñoz sostuvo que las empresas peruanas no llegan a Panamá únicamente a presentar herramientas tecnológicas, sino a mostrar soluciones que ya han sido implementadas en otros mercados.

“No venimos a enseñar nada, sino venimos a demostrar que efectivamente las soluciones que ya se han puesto en práctica en 19 mercados lo podemos poner en práctica acá en Panamá”, afirmó.

Perú busca fortalecer alianzas empresariales

Mario Juvenal López Chávarri, embajador de Perú en Panamá, destacó que el Perú Service Summit llega por segundo año consecutivo al país y que esta edición incorpora también a empresas del resto de Centroamérica.

El diplomático explicó que uno de los objetivos del encuentro es presentar una oferta peruana de servicios distinta de los servicios tradicionales, con énfasis en tecnología, innovación y valor agregado.

“No los servicios tradicionales, no los servicios clásicos vinculados con el turismo, con la logística o el transporte, sino estos nuevos servicios, estos que tienen valor agregado, estos que comprometen la tecnología, la innovación”, manifestó.

López Chávarri resaltó que las 20 empresas peruanas tendrán reuniones con sus pares panameñas como parte de la agenda empresarial.

“Así que creo que cumplidos esos tres objetivos podemos avanzar en algo que resulta siendo importante: que sigamos siendo socios entre Perú y Panamá, entre Panamá y Perú para lograr mejorar nuestras capacidades a través de estos servicios tecnológicos modernos”, indicó.

Para el embajador, las reuniones empresariales representan una oportunidad para ampliar el intercambio de servicios y fortalecer los vínculos comerciales entre ambos países.

“Queremos seguir teniendo una presencia mayor peruana aquí, ver que nuestros productos, nuestros servicios son de alta calidad, tecnológicamente muy convenientes”, afirmó.

El objetivo de esta segunda edición, de acuerdo con las expectativas expresadas por ambos representantes, es que las más de 200 citas entre empresas permitan concretar nuevas alianzas y oportunidades comerciales por encima de los $5 millones.