EN VIVO | Lotería Nacional de Panamá - Resultados del sorteo de este 2 de septiembre de 2026

La Lotería Nacional de Beneficencia realiza la tarde de este miércoles 2 de septiembre de 2026 el sorteo ordinario de miercolito, correspondiente al número 3080.
Resultados del sorteo del 2 de septiembre:
Primer Premio:
Letras:
Serie:
Folio:
Segundo Premio:
Tercer Premio:
¿Qué es el sorteo de miercolito y cuáles son los premios?
El sorteo es uno de los regulares de la Lotería Nacional de Beneficencia, realizado todos los miércoles.
Este sorteo se caracteriza por ofrecer premios a los jugadores que acierten ciertos números, y tiene una gran tradición en el país.
Existen también premios para los números que coinciden con las últimas cifras de los números ganadores, así como el segundo y tercer premio que también incluyen montos importantes.
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El movimiento telúrico ocurrió a las 7:34 a.m., hora local, y tuvo una profundidad estimada de 76 kilómetros