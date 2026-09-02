Venezuela firma acuerdos con Chevron y Eni en presencia del secretario de Energía de Estados Unidos

Venezuela firmó este miércoles 2 de septiembre acuerdos petroleros con la empresa estadounidense Chevron y la italiana Eni en presencia de la presidenta encargada del país suramericano, Delcy Rodríguez, y del secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, quien visita Caracas menos de una semana después del anuncio del histórico convenio petrolero entre ambas naciones.
En desarrollo...
El jugador panameño analiza el séptimo lugar de Panamá en el Mundial de Flag Football y detalla el proceso clasificatorio hacia Los Ángeles 2028
El retiro de los sombreros y la intervención de la Plaza de Francia han reducido, según comerciantes consultados, el flujo de visitantes y las ventas de...
El movimiento telúrico ocurrió a las 7:34 a.m., hora local, y tuvo una profundidad estimada de 76 kilómetros