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Venezuela firma acuerdos con Chevron y Eni en presencia del secretario de Energía de Estados Unidos

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez (c), reacciona durante una reunión con el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright (i), este miércoles en Caracas.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez (c), reacciona durante una reunión con el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright (i), este miércoles en Caracas. EFE
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Agencia EFE
  • 02/09/2026 12:19

Venezuela firmó este miércoles 2 de septiembre acuerdos petroleros con la empresa estadounidense Chevron y la italiana Eni en presencia de la presidenta encargada del país suramericano, Delcy Rodríguez, y del secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, quien visita Caracas menos de una semana después del anuncio del histórico convenio petrolero entre ambas naciones.

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