Venezuela firma acuerdos con Chevron y Eni en presencia del secretario de Energía de Estados Unidos

Venezuela firmó este miércoles 2 de septiembre acuerdos petroleros con la empresa estadounidense Chevron y la italiana Eni en presencia de la presidenta encargada del país suramericano, Delcy Rodríguez, y del secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, quien visita Caracas menos de una semana después del anuncio del histórico convenio petrolero entre ambas naciones.

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