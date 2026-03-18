Estados Unidos alivia sanciones al petróleo de Venezuela en medio de la guerra con Irán

Las compañías estadounidenses de los sectores del petróleo y el gas podrán hacer negocios con Venezuela después de que el Departamento del Tesoro diera vía libre al alivio de las sanciones que pesan sobre el crudo venezolano, según informó este miércoles 18 de marzo la agencia de noticias AP.

No obstante, la medida tendrá ciertas limitaciones. Por ejemplo, los pagos por la compra de petróleo venezolano no podrán tener como destino a Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), la empresa estatal sancionada por Estados Unidos. En la práctica, esto significa que Washington autorizaría la venta del crudo venezolano, pero controlaría el dinero generado por esas transacciones.

Asimismo, no se permitirán acuerdos con Rusia, Irán, Corea del Norte, Cuba ni con algunas entidades chinas. También están prohibidas las transacciones relacionadas con la deuda o los bonos venezolanos. En cuanto a las formas de pago, las compras no podrán realizarse ni con oro ni con criptomonedas.

Según AP, la decisión del Departamento del Tesoro se enmarca en los planes de la administración de Donald Trump para impulsar una transición democrática en Venezuela. Este plan —delineado, entre otros, por el secretario de Estado, Marco Rubio— prioriza, por ahora, la recuperación y estabilización de la economía venezolana. Para lograrlo, Trump ha intentado desde principios de año atraer a empresas petroleras estadounidenses con el fin de que inviertan en el país y exploten sus vastas reservas de crudo.

Por su parte, la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha logrado cerrar en las últimas semanas diversos acuerdos de explotación petrolera con compañías como la española Repsol, la italiana Eni y la estadounidense Shell. Además, sostuvo encuentros con altos cargos de la administración Trump, como el secretario de Energía, Chris Wright, y el secretario del Interior, Doug Burgum, bajo la supervisión de la encargada de negocios de Estados Unidos en Venezuela, Laura Dogu.

La medida de Trump también puede interpretarse como un intento de mitigar el impacto de la guerra con Irán en los precios del petróleo, que rondan actualmente los 100 dólares por barril.

Este alivio parcial de las sanciones se suma a otras decisiones recientes, como la exención de 60 días a la Ley Jones, una normativa de larga data en Estados Unidos, según confirmó la Casa Blanca a CNBC. Dicha ley exige que el transporte de mercancías entre puertos estadounidenses sea realizado exclusivamente por embarcaciones estadounidenses.

De acuerdo con la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, la exención permitirá que “recursos vitales como el petróleo, el gas natural, los fertilizantes y el carbón fluyan libremente hacia los puertos de Estados Unidos durante sesenta días”.