Estados Unidos alivia sanciones al petróleo de Venezuela en medio de la guerra con Irán

Las compañías estadounidenses de los sectores del <b>petróleo y el gas</b> podrán hacer negocios con <a href="/tag/-/meta/venezuela"><b>Venezuela</b> </a>después de que el <b>Departamento del Tesoro</b> diera vía libre al <b>alivio de las sanciones</b> que pesan sobre el <b>crudo venezolano</b>, según informó este miércoles 18 de marzo la agencia de noticias <b>AP</b>.No obstante, la medida tendrá ciertas limitaciones. Por ejemplo, los pagos por la compra de <b>petróleo venezolano</b> no podrán tener como destino a <b>Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA)</b>, la empresa estatal sancionada por <b>Estados Unidos</b>. En la práctica, esto significa que <b>Washington</b> autorizaría la venta del crudo venezolano, pero controlaría el dinero generado por esas transacciones.Asimismo, no se permitirán acuerdos con <b>Rusia</b>, <b>Irán</b>, <b>Corea del Norte</b>, <b>Cuba</b> ni con algunas <b>entidades chinas</b>. También están prohibidas las transacciones relacionadas con la <b>deuda</b> o los <b>bonos venezolanos</b>. En cuanto a las formas de pago, las compras no podrán realizarse ni con <b>oro</b> ni con <b>criptomonedas</b>.Según <b>AP</b>, la decisión del <b>Departamento del Tesoro</b> se enmarca en los planes de la administración de <b><a href="/tag/-/meta/donald-trump">Donald Trump</a></b> para impulsar una <b>transición democrática en Venezuela</b>. Este plan —delineado, entre otros, por el secretario de Estado, <b><a href="/tag/-/meta/marco-rubio">Marco Rubio</a></b>— prioriza, por ahora, la <b>recuperación y estabilización de la economía venezolana</b>. Para lograrlo, <b>Trump</b> ha intentado desde principios de año atraer a <b>empresas petroleras estadounidenses</b> con el fin de que inviertan en el país y exploten sus vastas reservas de crudo.Por su parte, la presidenta interina de Venezuela, <b><a href="/tag/-/meta/delcy-rodriguez">Delcy Rodríguez</a></b>, ha logrado cerrar en las últimas semanas diversos acuerdos de <b>explotación petrolera</b> con compañías como la española <b>Repsol</b>, la italiana <b>Eni</b> y la estadounidense <b>Shell</b>. Además, sostuvo encuentros con altos cargos de la administración Trump, como el secretario de Energía, <b>Chris Wright</b>, y el secretario del Interior, <b>Doug Burgum</b>, bajo la supervisión de la encargada de negocios de <b>Estados Unidos en Venezuela</b>, <b>Laura Dogu</b>.La medida de <b>Trump</b> también puede interpretarse como un intento de mitigar el impacto de la <b>guerra con Irán</b> en los <b>precios del petróleo</b>, que rondan actualmente los <b>100 dólares por barril</b>.Este alivio parcial de las sanciones se suma a otras decisiones recientes, como la <b>exención de 60 días a la Ley Jones</b>, una normativa de larga data en <b>Estados Unidos</b>, según confirmó la <b>Casa Blanca</b> a <b>CNBC</b>. Dicha ley exige que el transporte de mercancías entre puertos estadounidenses sea realizado exclusivamente por <b>embarcaciones estadounidenses</b>.De acuerdo con la secretaria de prensa de la <b>Casa Blanca</b>, <b>Karoline Leavitt</b>, la exención permitirá que 'recursos vitales como el <b>petróleo</b>, el <b>gas natural</b>, los <b>fertilizantes</b> y el <b>carbón</b> fluyan libremente hacia los puertos de Estados Unidos durante <b>sesenta días</b>'.