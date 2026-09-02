Presidentes Mulino y Noboa se reunirán en Ecuador para abordar comercio, migración y seguridad

El presidente José Raúl Mulino viajará este viernes 4 de septiembre, en horas de la mañana, a la ciudad de Guayaquil, Ecuador, donde sostendrá una reunión bilateral con su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa.

Durante el encuentro, ambos mandatarios abordarán temas de interés para Panamá y Ecuador, entre ellos comercio, inversión, migración y seguridad.

La llegada de Mulino a la base aérea Simón Bolívar está prevista para las 10:30 a.m., donde será recibido por el canciller de Ecuador, Roberto Kuri Pesantes, así como por los embajadores de Panamá en Ecuador, Alfredo Montaner, y de Ecuador en Panamá, Pascual del Cioppo.

El mandatario panameño estará acompañado durante su visita por la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, y los ministros de Relaciones Exteriores y de Comercio, Javier Martínez Acha y Julio Moltó, respectivamente.

También formará parte de la delegación Jorge Vallarino, miembro de la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá.

Como parte de la agenda oficial, se desarrollará una reunión bilateral entre el ministro de Comercio de Panamá, Julio Moltó, y la ministra de Desarrollo Económico y Productividad de Ecuador, Sahira Moya.

Ambos funcionarios suscribirán el Acuerdo de Alcance Parcial Ecuador-Panamá, instrumento que busca fortalecer las relaciones comerciales entre los dos países.

Paralelamente, el canciller panameño, Javier Martínez Acha, y su homólogo ecuatoriano, Roberto Kuri Pesantes, firmarán el Acuerdo Interinstitucional de Intercambio de Información Migratoria.

Este convenio permitirá reforzar la cooperación entre ambos países en materia migratoria y de intercambio de información.

Tras concluir las reuniones y actividades oficiales, Mulino y su comitiva regresarán a Panamá durante la tarde del viernes 4 de septiembre.