Gasolina y diésel subirán de precio desde este viernes 4 de septiembre en Panamá

En el caso de la gasolina de 95 octanos , el incremento será de B/.0.049 por litro , es decir, casi 5 centavos . La gasolina de 91 octanos aumentará B/.0.034 por litro , equivalente a 3.4 centavos , mientras que el diésel subirá B/.0.05 por litro , es decir, 5 centavos.

El ajuste se reflejará en los tres principales combustibles: gasolina de 95 octanos, gasolina de 91 octanos y diésel ULS.

Los conductores en Panamá deberán tomar en cuenta los nuevos precios máximos de los combustibles que comenzarán a regir desde las 6:00 a.m. de este viernes 4 de septiembre de 2026 , según la resolución de la Secretaría Nacional de Energía (SNE) publicada en la Gaceta Oficial .

¿Cuánto costará el combustible?

En Panamá y Colón, el litro de gasolina de 95 octanos tendrá un precio máximo de B/.1.279, mientras que la gasolina de 91 octanos se ubicará en B/.1.194 y el diésel ULS en B/.1.400.

En Arraiján y La Chorrera, los precios serán de B/.1.281 para la gasolina de 95 octanos, B/.1.197 para la de 91 y B/.1.403 para el diésel.

Los precios aumentan gradualmente dependiendo de la localidad. En Antón, por ejemplo, la gasolina de 95 octanos llegará a B/.1.284 por litro, la de 91 a B/.1.199 y el diésel a B/.1.405.

En Penonomé, Aguadulce y Divisa, los valores máximos serán de B/.1.287 para la gasolina de 95 octanos, B/.1.202 para la de 91 y B/.1.408 para el diésel.

Entre las localidades incluidas en el nuevo listado, Changuinola tendrá los precios máximos más altos.

En esa zona, el litro de gasolina de 95 octanos costará hasta B/.1.329, la gasolina de 91 octanos llegará a B/.1.244 y el diésel ULS tendrá un precio máximo de B/.1.450 por litro.