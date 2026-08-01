Los ‘Patrones de la Cumbia’ suman otro logro: MiCultura los distingue por su trayectoria

Los reconocidos artistas de la música típica panameña Samy y Sandra Sandoval fueron distinguidos por el Ministerio de Cultura (MiCultura) con el reconocimiento “Trayectoria Musical 2026”, en homenaje a su destacada carrera artística y su aporte a la identidad cultural del país.

La entrega del reconocimiento se realizó durante la primera noche de la XLVI Feria Nacional de Artesanías 2026, evento que reúne a artesanos, artistas y exponentes de las tradiciones panameñas.

De acuerdo con MiCultura, la distinción resalta la invaluable contribución de los hermanos Sandoval al fortalecimiento de la música típica, así como su compromiso con la preservación de las costumbres y expresiones culturales que forman parte del patrimonio nacional.