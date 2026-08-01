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Los ‘Patrones de la Cumbia’ suman otro logro: MiCultura los distingue por su trayectoria

Samy y Sandra Sandoval son homenajeados por MiCultura con el reconocimiento “Trayectoria Musical 2026”.
Samy y Sandra Sandoval son homenajeados por MiCultura con el reconocimiento “Trayectoria Musical 2026”. Cedida | MiCultura
Por
Emiliana Tuñón
  • 01/08/2026 11:39
La trayectoria artística de Samy y Sandra Sandoval fue reconocida por el Ministerio de Cultura con un homenaje especial durante la Feria Nacional de Artesanías

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Los reconocidos artistas de la música típica panameña Samy y Sandra Sandoval fueron distinguidos por el Ministerio de Cultura (MiCultura) con el reconocimiento “Trayectoria Musical 2026”, en homenaje a su destacada carrera artística y su aporte a la identidad cultural del país.

La entrega del reconocimiento se realizó durante la primera noche de la XLVI Feria Nacional de Artesanías 2026, evento que reúne a artesanos, artistas y exponentes de las tradiciones panameñas.

De acuerdo con MiCultura, la distinción resalta la invaluable contribución de los hermanos Sandoval al fortalecimiento de la música típica, así como su compromiso con la preservación de las costumbres y expresiones culturales que forman parte del patrimonio nacional.

Con una trayectoria de varias décadas sobre los escenarios, Samy y Sandra Sandoval se han consolidado como dos de los principales exponentes de la cumbia y la música típica panameña, llevando su talento a nivel nacional e internacional y convirtiéndose en referentes de la cultura popular del país.

El reconocimiento “Trayectoria Musical 2026” destaca el legado artístico que ambos han construido a lo largo de los años y su impacto en generaciones de panameños, manteniendo vivas las tradiciones musicales que identifican a Panamá.

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