Ballet Nacional de Panamá lleva el folclore y la danza clásica a la Feria Nacional de Artesanías

El <b><a href="/tag/-/meta/ballet-nacional-de-panama">Ballet Nacional de Panamá</a></b> ofreció una función especial en el <b>Teatro La Huaca del Centro de Convenciones Atlapa</b>, como parte de la programación artística de la <b>XLVI <a href="/tag/-/meta/feria-nacional-de-artesanias">Feria Nacional de Artesanías</a></b>, en una velada que destacó la riqueza cultural y las tradiciones del país a través de la danza.La presentación - realizada el pasado viernes 31 de agosto - reunió a familias, turistas y visitantes nacionales que disfrutaron de un repertorio inspirado en las expresiones folklóricas panameñas. La gala incluyó piezas como <b>Viva Panamá</b>, <b>El Gallo y la Gallina</b>, <b>Diablos Espejos</b>, <b>La Dama de la Pollera</b> y <b>Reto</b>, entre otras coreografías que combinaron la técnica del ballet clásico con los ritmos y movimientos característicos de la danza típica nacional.Uno de los momentos más aplaudidos de la noche fue la interpretación de <b>Al Tambor de la Alegría</b>, una pieza que recibió una cálida ovación por parte del público asistente.