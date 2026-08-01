Ballet Nacional de Panamá lleva el folclore y la danza clásica a la Feria Nacional de Artesanías

El Ballet Nacional de Panamá ofreció una función especial en el Teatro La Huaca del Centro de Convenciones Atlapa, como parte de la programación artística de la XLVI Feria Nacional de Artesanías, en una velada que destacó la riqueza cultural y las tradiciones del país a través de la danza.

La presentación - realizada el pasado viernes 31 de agosto - reunió a familias, turistas y visitantes nacionales que disfrutaron de un repertorio inspirado en las expresiones folklóricas panameñas.

La gala incluyó piezas como Viva Panamá, El Gallo y la Gallina, Diablos Espejos, La Dama de la Pollera y Reto, entre otras coreografías que combinaron la técnica del ballet clásico con los ritmos y movimientos característicos de la danza típica nacional.

Uno de los momentos más aplaudidos de la noche fue la interpretación de Al Tambor de la Alegría, una pieza que recibió una cálida ovación por parte del público asistente.