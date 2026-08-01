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Cultura

Ballet Nacional de Panamá lleva el folclore y la danza clásica a la Feria Nacional de Artesanías

La función tuvo lugar la noche del pasado viernes 31 de julio.
La función tuvo lugar la noche del pasado viernes 31 de julio. Cedida
Por
José Vilar
  • 01/08/2026 11:29
La ministra de Cultura, María Eugenia Herrera, sorprendió al público al participar en una de las coreografías de la noche.

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El Ballet Nacional de Panamá ofreció una función especial en el Teatro La Huaca del Centro de Convenciones Atlapa, como parte de la programación artística de la XLVI Feria Nacional de Artesanías, en una velada que destacó la riqueza cultural y las tradiciones del país a través de la danza.

La presentación - realizada el pasado viernes 31 de agosto - reunió a familias, turistas y visitantes nacionales que disfrutaron de un repertorio inspirado en las expresiones folklóricas panameñas.

La gala incluyó piezas como Viva Panamá, El Gallo y la Gallina, Diablos Espejos, La Dama de la Pollera y Reto, entre otras coreografías que combinaron la técnica del ballet clásico con los ritmos y movimientos característicos de la danza típica nacional.

Uno de los momentos más aplaudidos de la noche fue la interpretación de Al Tambor de la Alegría, una pieza que recibió una cálida ovación por parte del público asistente.

Maruja Herrera, ministra de Cultura, también se subió al escenario.
Maruja Herrera, ministra de Cultura, también se subió al escenario. Cedida

La jornada también estuvo marcada por la participación de la ministra de Cultura, Maruja Herrera, quien se sumó al elenco para interpretar El Punto Santa Librada, compartiendo escenario con los bailarines del Ballet Nacional.

La puesta en escena destacó por el colorido de los vestuarios, la calidad interpretativa de los bailarines y la fusión entre las formas clásicas del ballet y las tradiciones populares del país, ofreciendo un recorrido artístico por distintos elementos de la identidad cultural panameña.

Una nota de prensa del Ministerio de Cultura aseguró que con esta presentación del Ballet Nacional en el evento, se reafirma el compromiso del ente con el acercamiento de las artes escénicas a nuevos públicos y enriquecer así la agenda cultural de la Feria Nacional de Artesanías. En cambio, la feria se constituye en uno de los principales eventos del país dedicados a promover el talento, la creatividad y las tradiciones de los artesanos y artistas panameños.

La XLVI Feria Nacional de Artesanías se desarrolla en Atlapa y reúne a cientos de exponentes de distintas regiones del país, convirtiéndose cada año en un espacio para la preservación y difusión del patrimonio cultural de Panamá.

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