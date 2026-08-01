Ollanta Humala recupera la libertad en Perú tras la anulación de su condena por Lava Jato

El expresidente de Perú, Ollanta Humala, recuperó la libertad después de que el Tribunal Constitucional anulara todo el proceso penal en su contra por lavado de activos agravado en el contexto de la rama peruana del caso de corrupción Lava Jato, que se originó en Brasil y tuvo repercusiones en varios países de América Latina.

El fallo, hecho público el pasado 30 de julio, declaró fundado el recurso de hábeas corpus presentado por el equipo legal de Humala, por lo que su condena de 15 años de prisión quedó automáticamente sin efecto. A su salida del penal de Barbadillo, el exmandatario afirmó el 31 de julio ante los medios de comunicación que era víctima de una persecución judicial con motivaciones políticas.

“Hemos sido víctimas de una persecución política y judicial. Fui secuestrado por el Estado y los sicarios del sistema de justicia que estaban en ese momento regularizaron una situación ilegal. (...) Jamás hemos cometido delito alguno, nunca hemos recibido aportes de campaña ni de Venezuela ni de Brasil (...) Han hecho que tenga que haber asilado a mi esposa [Nadine Heredia] y sacar a mis hijos del país”, manifestó.

Asimismo, el exmandatario calificó su reclusión como un ‘secuestro’ y se refirió a los fiscales peruanos que participaron en el caso Lava Jato como ‘sicarios’. “El 15 de abril del año pasado fui secuestrado por el Estado (...) Necesitaban perseguirnos por nuestra gestión de gobierno, por nuestra ideología política (...) Tiene que haber justicia para esta situación. No nos van a vencer”, recalcó, citado por el diario La República.

Humala también abogó por el pronto regreso de su esposa, la exprimera dama Nadine Heredia, a Perú. Heredia se encuentra actualmente bajo asilo político en Brasil.

En marzo de 2025, el Tercer Juzgado Colegiado de la Corte Superior Nacional de Perú consideró que el expresidente había aceptado fondos de origen ilícito procedentes de Venezuela y de la constructora brasileña Odebrecht para financiar sus campañas electorales de 2006 y 2011. Tanto Humala como su esposa negaron cualquier irregularidad.