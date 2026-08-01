Estrenan el documental ‘Bitácora de cuarentena’ con herramientas de accesibilidad e impulso al cine nacional

La cineasta panameña Jhojaddy Grissel Ramírez estrenó este jueves 30 de junio el documental ‘Bitácora de cuarentena: el arte de resistir’ en Cinemark Pacific Center mediante una proyección accesible para personas con discapacidad visual y auditiva que reúne testimonios y registros audiovisuales recopilados durante el confinamiento por el COVID-19 con el propósito de documentar el papel transformador de las artes en periodos de crisis.

Durante la presentación oficial de la obra, la realizadora parte de la productora Irreverente by IM Films explicó que el proyecto surgió en medio de las restricciones sanitarias como una convocatoria abierta en redes sociales para articular registros en video de diversos creadores, un proceso que derivó en la responsabilidad de construir una narrativa colectiva sobre la vivencia del encierro.

Al respecto, Ramírez destacó las complejas dimensiones de la experiencia colectiva al señalar que: “fue un poco traumático para muchos y creativo para otros, pero la cuarentena nos dejó muchas cosas y a nosotros nos dejó una película”.

Al tiempo que sostuvo que en momentos caóticos el arte funciona como un sostén que “no solo resiste, sino que transforma”

La iniciativa contó con el respaldo financiero del concurso nacional Fondo Cine en la categoría de posproducción, administrado por la Dirección Nacional de Cine (DICINE) del Ministerio de Cultura, cuya titular, Sheila González, resaltó la capacidad del colectivo para finalizar la producción independiente a partir de herramientas digitales, videollamadas y archivos caseros.

Asimismo, la gala de estreno incorporó interpretación presencial en lengua de señas panameña y la transmisión de audiodescripción en directo mediante dispositivos de escucha, fijando un precedente de inclusión en la industria audiovisual local.