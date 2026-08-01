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Estrenan el documental ‘Bitácora de cuarentena’ con herramientas de accesibilidad e impulso al cine nacional

Proyección inaugural del largometraje panameño «Bitácora de cuarentena», una producción beneficiaria de Fondo Cine que sienta un precedente de inclusión en las salas comerciales de la Ciudad de Panamá.
Proyección inaugural del largometraje panameño «Bitácora de cuarentena», una producción beneficiaria de Fondo Cine que sienta un precedente de inclusión en las salas comerciales de la Ciudad de Panamá. Flor Isaela Navarro | La Estrella de Panamá
Por
Flor Isaela Navarro
  • 01/08/2026 10:50
La película se completó gracias al respaldo de Fondo Cine y sirvió de plataforma para proponer la exhibición de un cortometraje nacional previo a cada largometraje local en salas comerciales.

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La cineasta panameña Jhojaddy Grissel Ramírez estrenó este jueves 30 de junio el documental ‘Bitácora de cuarentena: el arte de resistir’ en Cinemark Pacific Center mediante una proyección accesible para personas con discapacidad visual y auditiva que reúne testimonios y registros audiovisuales recopilados durante el confinamiento por el COVID-19 con el propósito de documentar el papel transformador de las artes en periodos de crisis.

Durante la presentación oficial de la obra, la realizadora parte de la productora Irreverente by IM Films explicó que el proyecto surgió en medio de las restricciones sanitarias como una convocatoria abierta en redes sociales para articular registros en video de diversos creadores, un proceso que derivó en la responsabilidad de construir una narrativa colectiva sobre la vivencia del encierro.

Al respecto, Ramírez destacó las complejas dimensiones de la experiencia colectiva al señalar que: “fue un poco traumático para muchos y creativo para otros, pero la cuarentena nos dejó muchas cosas y a nosotros nos dejó una película”.

Al tiempo que sostuvo que en momentos caóticos el arte funciona como un sostén que “no solo resiste, sino que transforma”

La iniciativa contó con el respaldo financiero del concurso nacional Fondo Cine en la categoría de posproducción, administrado por la Dirección Nacional de Cine (DICINE) del Ministerio de Cultura, cuya titular, Sheila González, resaltó la capacidad del colectivo para finalizar la producción independiente a partir de herramientas digitales, videollamadas y archivos caseros.

Asimismo, la gala de estreno incorporó interpretación presencial en lengua de señas panameña y la transmisión de audiodescripción en directo mediante dispositivos de escucha, fijando un precedente de inclusión en la industria audiovisual local.

Personas ciegas participan de la proyección especial en la Ciudad de Panamá, en un espacio acondicionado con narración descriptiva en tiempo real para garantizar el acceso equitativo a la cultura.
Personas ciegas participan de la proyección especial en la Ciudad de Panamá, en un espacio acondicionado con narración descriptiva en tiempo real para garantizar el acceso equitativo a la cultura. Cedida
Un ejemplo de inclusión real en la gran pantalla

La función contó con el uso de tecnología adaptativa para garantizar que los asistentes con discapacidad auditiva y visual pudieran disfrutar de la proyección de manera integral.

Entre las impresiones recogidas tras la función, la activista y gestora cultural, Estefanía Cubillos ofreció sus declaraciones sobre el impacto de la obra y valoró el esfuerzo del equipo técnico por ejecutar el proceso de audiodescripción de forma artesanal y rigurosa en directo que sirve para personas ciegas como ella.

La activista, quien además es la protagonista del cortometraje documental ‘Estefanía y el mapa sonoro’ proyectado en la antesala, compartió su perspectiva técnica sobre el guion descriptivo preparado por la directora:

“Jhojaddy se ha tomado el tiempo, a pesar del ajetreo que ha tenido con el estreno de Bitácora, de hacer un guion primero, le apoyé con la película (...) Hacer esto en directo, sincronizarlo con todo lo que está pasando, es muy difícil, pero ella ha hecho cosas increíbles en este proceso”, resaltó Cubillos.

Llamado a la industria audiovisual panameña

En el evento, la cineasta planteó la iniciativa de proyectar de forma sistemática un cortometraje nacional previo a la exhibición de cada largometraje panameño en salas de cine, tomando como referencia modelos normativos aplicados en otros países de la región para consolidar espacios de difusión a favor de los realizadores emergentes. En su caso, puso como antesala a la función principal, se presentó el cortometraje ‘Estefanía y el mapa sonoro’.

A la par de este compromiso, los asistentes al evento instan a otros realizadores locales a no temerle a la implementación de herramientas de accesibilidad en sus proyectos cinematográficos e incluir a toda la sociedad para tener espacio donde todos sean bienvenidos.

De izquierda a derecha: Jhojaddy Ramírez, directora y prodcutora de la película documental, con una asistente al estreno.
De izquierda a derecha: Jhojaddy Ramírez, directora y prodcutora de la película documental, con una asistente al estreno. Cedida
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