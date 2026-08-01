Estrenan el documental ‘Bitácora de cuarentena’ con herramientas de accesibilidad e impulso al cine nacional

La f<b>unción contó con el uso de tecnología adaptativa</b> para garantizar que los <b>asistentes con discapacidad auditiva y visual </b>pudieran disfrutar de la proyección de manera integral. Entre las impresiones recogidas tras la función, la activista y gestora cultural,<b> Estefanía Cubillos ofreció sus declaraciones sobre el impacto de la obra</b> y valoró el esfuerzo del equipo técnico por ejecutar el proceso de audiodescripción de forma artesanal y rigurosa en directo<b> que sirve para personas ciegas como ella</b>.La activista, quien<b> además es la protagonista del cortometraje documental ‘Estefanía y el mapa sonoro’ proyectado en la antesala</b>, compartió su perspectiva técnica sobre el guion descriptivo preparado por la directora:<i><b>'Jhojaddy se ha tomado el tiempo, a pesar del ajetreo que ha tenido con el estreno de Bitácora, de hacer un guion primero, le apoyé con la película (...) Hacer esto en directo, sincronizarlo con todo lo que está pasando, es muy difícil, pero ella ha hecho cosas increíbles en este proceso', </b></i>resaltó Cubillos.