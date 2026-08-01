Todo listo para la carrera ‘Panamá Viejo Vive’ por los 507 años de la ciudad

Todo está preparado para que este domingo 2 de agosto se realice la carrera-caminata “Panamá Viejo Vive”, actividad que forma parte de la celebración de los 507 años de fundación de Panamá La Vieja y que reunirá a niños, jóvenes y adultos desde las primeras horas de la mañana.

El evento arrancará a las 6:00 a.m. y contempla dos recorridos: uno de 5 kilómetros y otro de 1 kilómetro, con la participación de personas de diferentes edades y condiciones físicas.

El representante de Parque Lefevre, Rodolfo Rodríguez, informó que los preparativos se encuentran prácticamente listos y reveló que ya se cuenta con la inscripción de cerca de 500 participantes, por lo que se espera una importante concurrencia.

Rodríguez explicó que la actividad contará con un amplio dispositivo de seguridad y atención, con el respaldo de la Policía Nacional, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), además de ambulancias y puestos de hidratación ubicados a lo largo del recorrido.

La carrera-caminata tendrá como punto de partida y llegada la torre de Panamá La Vieja. Desde allí, los participantes recorrerán un circuito que pasará por los alrededores de la iglesia San Gerardo Mayela y continuará por las calles de las comunidades de Panamá Viejo, antes de retornar al punto de partida. Pero la jornada no estará limitada a quienes participen en la carrera.

De manera paralela se desarrollará una feria familiar en el complejo monumental de Panamá La Vieja, donde quienes no puedan correr o caminar tendrán la oportunidad de disfrutar de actividades recreativas y pasar un momento de esparcimiento junto a sus familiares e incluso sus mascotas.

La organización busca así convertir la celebración en una actividad para toda la comunidad, combinando deporte, convivencia familiar y el valor histórico de uno de los principales sitios patrimoniales de Panamá.