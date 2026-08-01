Pronóstico del clima en Panamá: prevén aguaceros y posibles tormentas este sábado 1 de agosto

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) informó que para la tarde de este sábado 1 de agosto se esperan aguaceros aislados acompañados de posibles tormentas eléctricas en diversos puntos del país.

De acuerdo con el pronóstico, las condiciones más inestables se presentarán en las provincias de Occidente, las provincias Centrales y el Oriente del país, donde se prevén episodios de lluvia de mayor intensidad. En el resto del territorio nacional también podrían registrarse aguaceros ocasionales, algunos de ellos puntualmente fuertes.

Para las horas de la noche, el IMHPA prevé una disminución de las precipitaciones. Solo se esperan lluvias esporádicas en sectores de la costa Caribe, mientras que en el resto del país no se pronostican eventos lluviosos de consideración.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta a las actualizaciones del estado del tiempo, especialmente quienes deban desplazarse durante la tarde, debido a que las lluvias y las posibles tormentas podrían generar reducción de visibilidad y acumulación de agua en algunas vías.

En cuanto a las temperaturas, las máximas oscilarán entre los 29°C y 35°C en el Pacífico, de 29°C a 32°C en el Caribe y entre 20°C y 24°C en la Cordillera Central. Además, los índices de radiación UV-B se mantendrán entre moderados y muy altos durante el día.