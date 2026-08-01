  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Información útil
Información útil

Pronóstico del clima en Panamá: prevén aguaceros y posibles tormentas este sábado 1 de agosto

Pronostican lluvias y tormentas para varias provincias de Panamá este sábado
Pronostican lluvias y tormentas para varias provincias de Panamá este sábado Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Emiliana Tuñón
  • 01/08/2026 11:30
Se esperan aguaceros con posibles tormentas durante la tarde de este sábado en varias regiones de Panamá

Encuentra más de nuestra cobertura en los resultados de búsqueda.

Agrega La Estrella en Google ↗️

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) informó que para la tarde de este sábado 1 de agosto se esperan aguaceros aislados acompañados de posibles tormentas eléctricas en diversos puntos del país.

De acuerdo con el pronóstico, las condiciones más inestables se presentarán en las provincias de Occidente, las provincias Centrales y el Oriente del país, donde se prevén episodios de lluvia de mayor intensidad. En el resto del territorio nacional también podrían registrarse aguaceros ocasionales, algunos de ellos puntualmente fuertes.

Para las horas de la noche, el IMHPA prevé una disminución de las precipitaciones. Solo se esperan lluvias esporádicas en sectores de la costa Caribe, mientras que en el resto del país no se pronostican eventos lluviosos de consideración.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta a las actualizaciones del estado del tiempo, especialmente quienes deban desplazarse durante la tarde, debido a que las lluvias y las posibles tormentas podrían generar reducción de visibilidad y acumulación de agua en algunas vías.

En cuanto a las temperaturas, las máximas oscilarán entre los 29°C y 35°C en el Pacífico, de 29°C a 32°C en el Caribe y entre 20°C y 24°C en la Cordillera Central. Además, los índices de radiación UV-B se mantendrán entre moderados y muy altos durante el día.

VIDEOS

Video, Japón: Terremoto deja heridos y graves daños en Kumamoto
KUMAMOTO (Japan), 28/07/2026.- A handout photo made available by the Ministry of Defense shows a building on fire following a powerful earthquake in Uki City, Kumamoto Prefecture, Japan, 28 July 2026. According to the Japan Meteorological Agency, an earthquake of a magnitude estimated at 7.1 struck Kumamoto Prefecture, southwestern Japan. (Terremoto/sismo, Japón) EFE/EPA/DEFENSE MNISTRY HANDOUT JAPAN OUT EDITORIAL USE ONLY/ HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES
KUMAMOTO (Japan), 28/07/2026.- A handout photo made available by the Ministry of Defense shows a building on fire following a powerful earthquake in Uki City, Kumamoto Prefecture, Japan, 28 July 2026. According to the Japan Meteorological Agency, an earthquake of a magnitude estimated at 7.1 struck Kumamoto Prefecture, southwestern Japan. (Terremoto/sismo, Japón) EFE/EPA/DEFENSE MNISTRY HANDOUT JAPAN OUT EDITORIAL USE ONLY/ HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES ( DEFENSE MNISTRY HANDOUT / EFE )

Un fuerte terremoto de magnitud 7,1 se registró este martes 28 de julio en la prefectura de Kumamoto, al sur de Japón, provocando una emergencia de gran...

Israel regala a EE UU su nueva embajada en Jerusalén sobre tierra de familias palestinas
Trabajos llevados a cabo en los terrenos de Jerusalén Oeste que EE.UU. ha arrendado por un dólar y durante 99 años a Israel para construir su nueva embajada, aunque la parcela perteneció hasta 1950 a diecinueve familias palestinas expulsadas de la zona. EFE/Guillermo Azábal
Trabajos llevados a cabo en los terrenos de Jerusalén Oeste que EE.UU. ha arrendado por un dólar y durante 99 años a Israel para construir su nueva embajada, aunque la parcela perteneció hasta 1950 a diecinueve familias palestinas expulsadas de la zona. EFE/Guillermo Azábal ( Guillermo Azábal / EFE )

Estados Unidos ha arrendado por un dólar y durante 99 años a Israel el terreno para su nueva embajada en Jerusalén Oeste, pero esa parcela perteneció hasta...

Lo Nuevo