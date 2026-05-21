Clima en Panamá: Pronóstico para este jueves 21 de mayo

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) informó que para este jueves se prevén lluvias y aguaceros en distintos puntos del país, tanto en la vertiente del Caribe como del Pacífico, acompañados en algunos sectores de actividad eléctrica.

En la vertiente del Caribe, durante la madrugada y la mañana se esperan lluvias débiles e intermitentes sobre provincias como Colón, el norte de Veraguas y la comarca Ngäbe Buglé. Para la tarde, los pronósticos indican chubascos y aguaceros de ligeros a ocasionalmente fuertes principalmente en Colón y el norte de Veraguas, mientras que en el resto del Caribe podrían registrarse lluvias dispersas. En horas de la noche persistirán chubascos aislados desde el norte de Veraguas hasta Guna Yala.

En el Pacífico, las lluvias más significativas durante la madrugada se concentrarán al sur del Golfo de Panamá, afectando especialmente Darién sur y la comarca Emberá Sambú, aunque con tendencia a disminuir paulatinamente. Durante la mañana se prevén lluvias ligeras aisladas en sectores del norte de Coclé, Panamá y áreas cercanas.

Para la tarde, el IMHPA pronostica aguaceros aislados moderados y de corta duración en gran parte de la vertiente del Pacífico, con posibilidad de episodios fuertes acompañados de tormentas eléctricas sobre Chiriquí, la península de Azuero, Panamá centro-este y Darién. En la noche, las lluvias y tormentas volverán a intensificarse en zonas marítimas, con posibles incursiones hacia Darién, Panamá y el sur de Veraguas.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre 24°C y 27.5°C en gran parte del país, mientras que en áreas montañosas y la Cordillera Central se ubicarán entre 14°C y 21°C. Las máximas alcanzarán entre 31.5°C y 35°C, aunque en la Cordillera Central no superarían los 24°C.

El IMHPA también advirtió sobre índices de radiación UV-B de muy altos a extremos en la región central y occidental del país, mientras que en la región metropolitana y el oriente los niveles serán de moderados a altos.