Clima en Panamá: Pronóstico para este jueves 21 de mayo

<a href="/tag/-/meta/imhpa-instituto-de-meteorologia-e-hidrologia-de-panama">El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA)</a> informó que para este jueves se prevén lluvias y aguaceros en distintos puntos del país, tanto en la vertiente del Caribe como del Pacífico, acompañados en algunos sectores de actividad eléctrica.En la vertiente del Caribe, durante la madrugada y la mañana se esperan lluvias débiles e intermitentes sobre provincias como C<b>olón, el norte de Veraguas y la comarca Ngäbe Buglé.</b> Para la tarde, los pronósticos indican c<b>hubascos y aguaceros de ligeros a ocasionalmente fuertes principalmente en Colón y el norte de Veraguas</b>, mientras que en el resto del Caribe podrían registrarse lluvias dispersas. En horas de la noche persistirán chubascos aislados desde el norte de <b>Veraguas hasta Guna Yala.</b>En el Pacífico, las lluvias más significativas durante la madrugada se concentrarán al sur del<b> Golfo de Panamá</b>, afectando especialmente Darién sur y la comarca <b>Emberá Sambú</b>, aunque con tendencia a disminuir paulatinamente. Durante la mañana se prevén lluvias ligeras aisladas en sectores del norte de Coclé, Panamá y áreas cercanas.Para la tarde, el IMHPA pronostica aguaceros aislados moderados y de corta duración en gran parte de la vertiente del Pacífico, con posibilidad de episodios fuertes acompañados de tormentas eléctricas sobre <b>Chiriquí</b>, l<b>a península de Azuero, Panamá centro-este y Darién</b>. En la noche, las lluvias y tormentas volverán a intensificarse en zonas marítimas, con posibles incursiones hacia <b>Darién, Panamá y el sur de Veraguas.</b>Las temperaturas mínimas oscilarán entre<b> 24°C y 27.5°C </b>en gran parte del país, mientras que en áreas montañosas y la Cordillera Central se ubicarán entre<b> 14°C y 21°C.</b> Las máximas alcanzarán entre <b>31.5°C y 35°C,</b> aunque en la Cordillera Central no superarían los <b>24°C.</b>El IMHPA también advirtió sobre índices de radiación UV-B de muy altos a extremos en la región central y occidental del país, mientras que en la región metropolitana y el oriente los niveles serán de moderados a altos.