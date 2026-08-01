¡No habrá cierre! ENA suspende trabajos en el Corredor Sur

Buenas noticias para los conductores que tenían previsto utilizar el Corredor Sur durante este fin de semana. ENA SUR, S.A. anunció la suspensión de los trabajos de izaje de vigas correspondientes al Proyecto de Ampliación de los Entronques Costa del Este e Hipódromo.

Las labores estaban programadas para iniciar a las 11:00 p.m. del sábado 1 de agosto y extenderse hasta las 3:00 p.m. del domingo 2 de agosto, período durante el cual se había anunciado un cierre temporal de la vía.

Sin embargo, la concesionaria informó que el cierre queda suspendido, por lo que el Corredor Sur permanecerá habilitado con normalidad y con circulación en ambos sentidos durante todo el fin de semana.

De acuerdo con ENA SUR, la decisión responde a una reprogramación de las labores constructivas, con el objetivo de garantizar que las maniobras de colocación de las vigas se realicen bajo las condiciones operativas y de seguridad necesarias.

La suspensión evita, por ahora, una afectación adicional al tránsito en una de las principales arterias viales de la capital, especialmente durante un fin de semana en el que miles de conductores utilizan esta ruta para desplazarse hacia y desde el sector este de la ciudad.

ENA SUR aseguró que dará a conocer oportunamente la nueva fecha en que se ejecutarán los trabajos, mediante sus canales oficiales, para que los usuarios puedan organizar sus desplazamientos con suficiente anticipación.

La suspensión del cierre no significa la cancelación del proyecto de ampliación. Las obras para mejorar los entronques de Costa del Este e Hipódromo continuarán conforme al cronograma que sea establecido por la concesionaria.

ENA SUR reiteró que procura que estos trabajos avancen bajo los más altos estándares de seguridad y con el menor impacto posible sobre la movilidad de los usuarios