MOP realizará izaje de estructuras del nuevo puente del río Chilibre

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó que se realizará una maniobra de izaje de estructuras metálicas del nuevo puente sobre el río Chilibre, como parte del proyecto de estudio, diseño, construcción y financiamiento para la ampliación de la vía Transístmica, en el tramo Villa Grecia–Puente Don Bosco.

Debido a estos trabajos, se implementará un cierre parcial de la vía en el área intervenida. Las labores se llevarán a cabo del 20 al 22 de diciembre de 2025, en un horario nocturno de 9:00 p.m. a 4:00 a.m., con el fin de minimizar el impacto en el tránsito vehicular.

El punto de intervención estará ubicado en la avenida Boyd-Roosevelt (vía Transístmica), específicamente en el puente sobre el río Chilibre, entre calle La Papelera y la entrada de Villa Nueva. El MOP exhortó a los conductores a tomar las debidas precauciones y utilizar rutas alternas durante el desarrollo de los trabajos.