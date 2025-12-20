MOP realizará izaje de estructuras del nuevo puente del río Chilibre

El <b><a href="/tag/-/meta/mop-ministerio-de-obras-publicas">Ministerio de Obras Públicas (MOP)</a></b> informó que se realizará una maniobra de izaje de estructuras metálicas del nuevo puente sobre el río Chilibre, como parte del proyecto de estudio, diseño, construcción y financiamiento para la ampliación de la vía Transístmica, en el tramo Villa Grecia–Puente Don Bosco.Debido a estos trabajos, se implementará un cierre parcial de la vía en el área intervenida. Las labores se llevarán a cabo del 20 al 22 de diciembre de 2025, en un horario nocturno de 9:00 p.m. a 4:00 a.m., con el fin de minimizar el impacto en el tránsito vehicular.El punto de intervención estará ubicado en la avenida Boyd-Roosevelt (vía Transístmica), específicamente en el puente sobre el río Chilibre, entre calle La Papelera y la entrada de Villa Nueva. El MOP exhortó a los conductores a tomar las debidas precauciones y utilizar rutas alternas durante el desarrollo de los trabajos.