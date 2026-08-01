Golpe a la minería ilegal: cuatro personas fueron aprehendidas en el Parque Nacional Chagres

Cuatro personas fueron aprehendidas por unidades de la Policía Nacional durante un operativo realizado en el sector de Quebrada Peluca, ubicado dentro del Parque Nacional Chagres, por su presunta vinculación con actividades de minería ilegal.

La acción se llevó a cabo como parte de los recorridos de vigilancia que mantienen las autoridades en esta área protegida, con el objetivo de prevenir y combatir los delitos ambientales que afectan los recursos naturales del país.