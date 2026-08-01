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Golpe a la minería ilegal: cuatro personas fueron aprehendidas en el Parque Nacional Chagres

Policía Nacional desmantela actividad de minería ilegal y aprehende a cuatro personas.
Policía Nacional desmantela actividad de minería ilegal y aprehende a cuatro personas. Cedida | Policía Nacional
Por
Emiliana Tuñón
  • 01/08/2026 12:24
La Policía Nacional sorprendió a cuatro personas realizando presunta minería ilegal en el sector de Quebrada Peluca, dentro del Parque Nacional Chagres

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Cuatro personas fueron aprehendidas por unidades de la Policía Nacional durante un operativo realizado en el sector de Quebrada Peluca, ubicado dentro del Parque Nacional Chagres, por su presunta vinculación con actividades de minería ilegal.

La acción se llevó a cabo como parte de los recorridos de vigilancia que mantienen las autoridades en esta área protegida, con el objetivo de prevenir y combatir los delitos ambientales que afectan los recursos naturales del país.

Durante la diligencia, los agentes también incautaron los equipos e indicios presuntamente utilizados para desarrollar la actividad minera de manera ilegal.

Las personas aprehendidas fueron puestas a órdenes de las autoridades competentes, mientras continúan las investigaciones para determinar el alcance de las actividades detectadas y las posibles responsabilidades penales.

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