Golpe a la minería ilegal: cuatro personas fueron aprehendidas en el Parque Nacional Chagres

Cuatro personas fueron aprehendidas por unidades de la <b><a href="/tag/-/meta/pn-policia-nacional">Policía Nacional</a></b> durante un operativo realizado en el sector de Quebrada Peluca, ubicado dentro del <b><a href="/tag/-/meta/parque-nacional-chagres">Parque Nacional Chagres</a>, </b>por su presunta vinculación con actividades de minería ilegal.La acción se llevó a cabo como parte de los recorridos de vigilancia que mantienen las autoridades en esta área protegida, con el objetivo de prevenir y combatir los delitos ambientales que afectan los recursos naturales del país.