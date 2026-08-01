Israel lanza ofensiva en Líbano: abate a presuntos miembros del grupo terrorista Hezbollah

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron que llevaron a cabo una operación militar al sur del Líbano, donde abatieron a varios presuntos integrantes del grupo Hezbollah en la zona de Ali al-Taher, un área considerada estratégica dentro de la denominada Zona de Seguridad.

De acuerdo a información difundida por el medio Infobae, el ejército israelí detectó la presencia de los combatientes durante la madrugada de este sábado y actuaron para neutralizarlos. Las autoridades aseguraron que las operaciones continuarán con el objetivo de impedir cualquier amenaza contra las tropas desplegadas y población israelí.

Dentro de ese mismo escenario, Israelya había anunciado nuevos ataques contra objetivos de Hamas en la Franja de Gaza. Fueron destruidos cinco depósitos donde presuntamente se almacenaban armas, entre ellas fusiles, explosivos, lanzadores antitanque y municiones.

Israel sostiene que Hamas utiliza instalaciones civiles para ocultar armamento y planificar operaciones militares, una acusación que ha reiterado en distintas ocasiones, según Infobae.

Los recientes enfrentamientos han aumentado la preocupación internacional por una posible ampliación del conflicto en la región.