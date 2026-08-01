Israel lanza ofensiva en Líbano: abate a presuntos miembros del grupo terrorista Hezbollah

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron que llevaron a cabo una operación militar al sur del Líbano, <b>donde abatieron a varios presuntos integrantes del grupo Hezbollah en la zona de Ali al-Taher</b>, un área considerada estratégica dentro de la denominada Zona de Seguridad.De acuerdo a información difundida por el medio Infobae, el ejército israelí detectó la presencia de los combatientes<b> durante la madrugada de este sábado y actuaron para neutralizarlos</b>. Las autoridades aseguraron que las operaciones continuarán con <b>el objetivo de impedir cualquier amenaza contra las tropas desplegadas y población israelí.</b>Dentro de ese mismo escenario, Israelya había anunciado nuevos ataques contra objetivos de <b>Hamas en la Franja de Gaza</b>. <b>Fueron destruidos cinco depósitos </b>donde presuntamente <b>se almacenaban armas</b>, entre ellas <b>fusiles, explosivos, lanzadores antitanque y municiones.</b>Israel sostiene que Hamas utiliza instalaciones civiles para ocultar <b>armamento y planificar operaciones militares</b>, una acusación que ha reiterado en distintas ocasiones, según Infobae.Los recientes enfrentamientos han aumentado la preocupación internacional por una posible ampliación del conflicto en la región.