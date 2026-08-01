Juzgan a hombre por cobrar 22 años la pensión de su madre fallecida

La Fiscalía de Granada pidió cinco años de prisión para un hombre acusado de ocultar la muerte de su madre durante más de dos décadas para seguir cobrando la pensión de viudedad que ella recibía.

Según el escrito de acusación, la mujer falleció en marzo de 1996, pero su hijo no informó del deceso a la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), pese a que la prestación continuó depositándose en una cuenta bancaria compartida entre ambos.

La Fiscalía sostiene que el acusado siguió percibiendo los pagos hasta diciembre de 2018, lo que habría generado un perjuicio económico de 244.000 dólares, un equivalente a 210.210 euros para el sistema público de pensiones.

El caso será juzgado en la Audiencia de Granada. Además de la pena de prisión, el Ministerio Fiscal solicitó una multa de 406.000 dólares, unos 350.000 euros y la prohibición de acceder a subvenciones o beneficios fiscales durante siete años.