Juzgan a hombre por cobrar 22 años la pensión de su madre fallecida

La <b>Fiscalía de Granada</b> pidió cinco años de prisión para un hombre acusado de ocultar la muerte de su madre durante <b>más de dos décadas</b> para seguir cobrando la pensión de viudedad que ella recibía.Según el escrito de acusación, <b>la mujer falleció en marzo de 1996</b>, pero su hijo no informó del deceso a la <b>Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)</b>, pese a que la prestación continuó depositándose en una cuenta bancaria compartida entre ambos.La Fiscalía sostiene que el acusado <b>siguió percibiendo los pagos hasta diciembre de 2018</b>, lo que habría generado un perjuicio económico de <b>244.000 dólares</b>, un equivalente a <b>210.210 euros</b> para el sistema público de pensiones.El caso será juzgado en la Audiencia de Granada. Además de la pena de prisión, el <b>Ministerio Fiscal </b>solicitó una multa de <b>406.000 dólares</b>, unos <b>350.000 euros</b> y la prohibición de acceder a subvenciones o beneficios fiscales durante siete años.