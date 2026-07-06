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Mayer Mizrachi responde a Diosdado Cabello: “Si es merma, ¿qué hace la ayuda panameña en Maturín?”

El alcalde volvió a referirse al AirTag localizado en Monagas, un caso que continúa rodeado de interrogantes sobre el recorrido del cargamento humanitario.
El alcalde volvió a referirse al AirTag localizado en Monagas, un caso que continúa rodeado de interrogantes sobre el recorrido del cargamento humanitario. Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Darine Waked
  • 06/07/2026 16:29
El alcalde defendió los envíos humanitarios hacia Venezuela y cuestionó las críticas del dirigente chavista a las donaciones realizadas desde Panamá

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El alcalde de la Ciudad de Panamá, Mayer Mizrachi, respondió este lunes a las declaraciones del dirigente chavista Diosdado Cabello sobre la ayuda humanitaria enviada desde Panamá a Venezuela para las víctimas de los terremotos del pasado 24 de junio.

A través de un video publicado en redes sociales, Mizrachi cuestionó las críticas de Cabello a las donaciones y volvió a referirse a la controversia generada por la ubicación de uno de los AirTag que la Alcaldía colocó de forma oculta dentro de los cargamentos para monitorear su recorrido.

”Yo no pretendo darle más vuelta al tema del AirTag, pero sí me causa mucha curiosidad que critique que Panamá manda merma”, expresó el alcalde al inicio de su mensaje refiriéndose a Cabello.

”Si es merma, ¿qué hace en Maturín?”

Durante su intervención, Mizrachi hizo referencia al rastreador que fue localizado en Maturín, estado Monagas, pese a que la ayuda tenía como destino principal La Guaira, una de las zonas más golpeadas por los terremotos.

”Si tanta merma es eso, lo que Panamá ha mandado como ayuda humanitaria, ¿qué hace en Maturín? O sea, ¿por qué entonces siguen recibiendo nuestra merma?”, cuestionó.

El alcalde sostuvo que Panamá también enfrenta necesidades internas, pero afirmó que el país decidió mantener el envío de ayuda por solidaridad con el pueblo venezolano.

”En Panamá tenemos mucha necesidad también, y poruqe estamos comprometidos con nuestros aliados, es el propósito con el cual se generaron estas donaciones”, señaló.

La polémica por los AirTag

La controversia comenzó después de que Mizrachi denunciara que uno de los AirTag instalados en un cargamento humanitario apareció en Monagas y no en La Guaira.

Posteriormente, una familia localizada en Maturín aseguró que recibió los insumos en la zona afectada por los terremotos y que posteriormente se trasladó al estado Monagas para refugiarse con familiares, llevando consigo la ayuda.

Hasta el momento, esa versión no ha sido verificada de manera independiente y tampoco se han presentado nuevas evidencias públicas que confirmen o descarten un eventual desvío del cargamento.

”No critiques la ayuda”

En su mensaje, Mizrachi también respondió directamente a Cabello por descalificar las donaciones enviadas desde Panamá y El Salvador.

”Cae bien mal que critiques la ayuda. Se dice que a caballo regalado no se le mira el colmillo”, afirmó.

El alcalde aseguró que no espera agradecimientos por parte del Gobierno venezolano, pero pidió que no se desacrediten los esfuerzos realizados para asistir a las víctimas del desastre.

”No estamos pidiendo gracias. Nada más no critiques ni a Panamá ni a El Salvador. Mucho se está haciendo y yo sé que la gente está agradecida, aunque tú no lo estés”, concluyó.

Las declaraciones se producen en medio de una controversia que continúa generando debate sobre la trazabilidad de la ayuda humanitaria enviada a Venezuela y los mecanismos utilizados para garantizar que los insumos lleguen a las personas afectadas por la emergencia.

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Integrantes de cuerpos de emergencia buscan víctimas este miércoles, luego de dos fuertes terremotos sacudieron el Caribe venezolano en Caracas (Venezuela). El evento principal fue un sismo de magnitud 7,5, informó el sistema oficial de alerta de tsunamis de Estados Unidos. EFE/ Ronald Peña R
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