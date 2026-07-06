Mayer Mizrachi responde a Diosdado Cabello: “Si es merma, ¿qué hace la ayuda panameña en Maturín?”

El <b>alcalde de la Ciudad de Panamá, Mayer Mizrachi</b>, respondió este lunes a las declaraciones del dirigente chavista <b>Diosdado Cabello</b> sobre la ayuda humanitaria enviada desde <b>Panamá </b>a <b>Venezuela </b>para las víctimas de los terremotos del pasado 24 de junio.A través de un video publicado en redes sociales, <b>Mizrachi </b>cuestionó las críticas de <b>Cabello </b>a las donaciones y <b>volvió a referirse a la controversia generada por la ubicación de uno de los AirTag que la Alcaldía colocó de forma oculta dentro de los cargamentos</b> para monitorear su recorrido.'Yo no pretendo darle más vuelta al tema del AirTag, <b>pero sí me causa mucha curiosidad que critique que Panamá manda merma</b>', expresó el alcalde al inicio de su mensaje refiriéndose a Cabello.