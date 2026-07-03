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¿Quién es Emily Austin, la acompañante del alcalde Mayer Mizrachi en un evento de la Embajada de Estados Unidos?

El alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi, llega muy bien acompañado y desata comentarios.
El alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi, llega muy bien acompañado y desata comentarios.
Por
Emiliana Tuñón
  • 03/07/2026 11:43
Mayer Mizrachi volvió a ser tema de conversación tras aparecer acompañado por la periodista estadounidense Emily Austin en un evento diplomático.

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El alcalde de Ciudad de Panamá, Mayer Mizrachi, volvió a captar la atención pública, aunque esta vez no por alguna controversia, sino por su presencia en la recepción organizada por la Embajada de Estados Unidos en Panamá para conmemorar los 250 años de la independencia de ese país.

Sin embargo, lo que más llamó la atención de los asistentes fue que el alcalde llegó acompañado de la periodista, presentadora y modelo estadounidense Emily Austin.

Además, a través de sus redes sociales, la estadounidense ha compartido parte de lo que ha sido su estancia en Panamá. Entre las actividades que ha mostrado destacan su visita a la Alcaldía de Panamá, donde incluso alimentó a “Vielka”, la gallina que se ha convertido en la mascota de la institución, además de recorrer otros sitios de la ciudad.

¿Quién es Emily Austin, la acompañante del alcalde Mayer Mizrachi en un evento de la Embajada de Estados Unidos?
@emily.austin
¿Quién es Emily Austin, la conductora de The Emily Austin Show que acompaña a Mayer Mizrachi?

Austin es una reconocida figura de los medios de comunicación en Estados Unidos y conductora de The Emily Austin Show. Hace apenas unas semanas entrevistó a Mizrachi en una conversación en la que abordaron diversos temas relacionados con política, tecnología, sociedad, diplomacia internacional y liderazgo.

Durante la entrevista, el alcalde habló sobre su poco convencional trayectoria personal y política, incluyendo el episodio que vivió tras permanecer detenido en una prisión colombiana, hasta convertirse en el alcalde de la capital panameña. Además, compartió su visión sobre el futuro del gobierno, la innovación tecnológica y los desafíos que enfrentan las ciudades modernas.

La aparición conjunta de Mizrachi y Austin en el evento diplomático no pasó desapercibida y generó comentarios entre los presentes y en redes sociales, donde varios usuarios destacaron la presencia de la comunicadora estadounidense junto al alcalde durante la celebración organizada por la misión diplomática de Estados Unidos en Panamá.

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