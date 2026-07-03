¿Quién es Emily Austin, la acompañante del alcalde Mayer Mizrachi en un evento de la Embajada de Estados Unidos?

El alcalde de Ciudad de Panamá, Mayer Mizrachi, volvió a captar la atención pública, aunque esta vez no por alguna controversia, sino por su presencia en la recepción organizada por la Embajada de Estados Unidos en Panamá para conmemorar los 250 años de la independencia de ese país.

Sin embargo, lo que más llamó la atención de los asistentes fue que el alcalde llegó acompañado de la periodista, presentadora y modelo estadounidense Emily Austin.

Además, a través de sus redes sociales, la estadounidense ha compartido parte de lo que ha sido su estancia en Panamá. Entre las actividades que ha mostrado destacan su visita a la Alcaldía de Panamá, donde incluso alimentó a “Vielka”, la gallina que se ha convertido en la mascota de la institución, además de recorrer otros sitios de la ciudad.