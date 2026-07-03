Desaparece ‘El Topo de La Guaira’, el rescatista que denunció falta de ayuda tras los terremotos en Venezuela

Wilmer Antonio Cruz, conocido como ‘El Topo de La Guaira’, pasó de ser reconocido en redes sociales por su labor entre los escombros a convertirse en una nueva preocupación para sus familiares y organizaciones de derechos humanos en Venezuela. El hombre, que participó durante ocho días en tareas de rescate tras los terremotos que golpearon el norte del país, se encuentra desaparecido luego de haber sido detenido la noche del miércoles por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), según denunciaron sus allegados. Cruz se hizo conocido por haber ayudado a sacar de los escombros al menos a 60 personas, entre sobrevivientes y fallecidos, en La Guaira, considerada una de las zonas más afectadas por los sismos. Su imagen se viralizó después de que denunciara públicamente la falta de maquinaria pesada, herramientas y equipos especializados para continuar con las labores de búsqueda.

Un rescatista entre los escombros

Durante varios días, Wilmer Antonio Cruz trabajó con sus propias manos para remover concreto, piedras y estructuras colapsadas. En videos difundidos en redes sociales, se le veía agotado, con las manos heridas y visiblemente frustrado por las condiciones en las que los voluntarios intentaban salvar vidas. En una de sus declaraciones, el rescatista expresó su indignación por la ausencia de apoyo suficiente y cuestionó que quienes estaban en la zona tuvieran que depender casi exclusivamente de su esfuerzo físico para avanzar entre los restos de las edificaciones. Su testimonio se convirtió en una de las voces más crudas de la tragedia: la de quienes, sin equipos adecuados, intentaban abrirse paso entre toneladas de escombros mientras el tiempo jugaba en contra de las víctimas atrapadas.

La denuncia de sus familiares

De acuerdo con testimonios recogidos por el sitio Monitoreamos, un familiar de Cruz relató que el grupo de rescate necesitaba un martillo eléctrico para romper una viga y continuar con la búsqueda. Fue entonces cuando, según esa versión, varios hombres vestidos de negro se acercaron para ofrecer la herramienta. Cruz habría decidido hablar con ellos, pero los desconocidos le indicaron que debía acompañarlos solo. Desde ese momento, sus seres queridos aseguran no haber vuelto a tener información sobre su paradero. El familiar también señaló que, antes de ese episodio, Wilmer había sostenido una discusión con una persona que lo habría amenazado con la frase: “Tú no sabes con quién te metiste”.

Organizaciones exigen saber dónde está

La desaparición de ‘El Topo de La Guaira’ ha provocado el pronunciamiento de organizaciones civiles y de derechos humanos, que exigen información inmediata sobre su ubicación y responsabilizan al Estado venezolano por su integridad física. La organización Un Mundo sin Mordaza pidió conocer el paradero de Cruz y advirtió que una persona que dedicó días enteros a salvar vidas no puede terminar convertida en una nueva víctima. También el Comité por la Libertad de los Presos Políticos condenó la desaparición del rescatista y reclamó su aparición con vida y liberación inmediata.

Una desaparición que aumenta la indignación