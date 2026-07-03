Recepción de la Embajada de Estados Unidos reúne al poder político y empresarial de Panamá

Pero buena parte de su discurso estuvo dedicado a <b>Panamá</b>. Recordó que <b>ambos países caminan juntos desde 1903 y describió la relación bilateral como profunda, resiliente y mutuamente beneficiosa</b>. Mencionó la inversión estadounidense, el comercio, la participación panameña en <b>SelectUSA</b>, el acuerdo entre <b>Copa </b>y <b>Boeing</b>, la cooperación en seguridad y el cierre del <b>Darién </b>como uno de los resultados más concretos de la coordinación entre ambos gobiernos.El embajador también destacó programas de asistencia humanitaria, atención médica y acceso a agua potable en escuelas del interior. En sus palabras, la relación entre <b>Panamá </b>y <b>Estados Unidos </b>no se limita a la diplomacia de salón: <b>se expresa en inversión, frontera, salud, educación, seguridad y empleo</b>.