Mulino: el diálogo y la soberanía deben guiar la relación con Estados Unidos

El presidente José Raúl Mulino destacó la noche de este jueves 2 de julio la importancia del diálogo, la cooperación y el respeto por la soberanía nacional durante la recepción ofrecida por la Embajada de Estados Unidos en Panamá con motivo del 250 aniversario de la independencia de ese país.

El acto se realizó en el Biomuseo, en Amador, y reunió a miembros del Consejo de Gabinete, autoridades panameñas, embajadores acreditados en el país y representantes de organismos internacionales.

Además, estuvo encabezado por el embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera.

En su intervención, Mulino resaltó la relación bilateral que mantienen Panamá y Estados Unidos desde la transferencia del Canal a manos panameñas, en el marco del Tratado de Neutralidad.

“Desde hace más de un cuarto de siglo, y avalado por un Tratado de Neutralidad, ambas naciones construimos una relación de amistad y cooperación en la que siempre debe prevalecer el diálogo y el respeto por la soberanía nacional”, expresó el mandatario.

La recepción organizada por la Embajada de Estados Unidos conmemoró los 250 años de la independencia estadounidense y reunió a representantes de distintos sectores políticos, diplomáticos y empresariales de Panamá en un acto de carácter protocolar.

Estados Unidos ha organizado estos festejos en todas las ciudades que tiene una delegación diplomática para conmemorar esta fecha histórica.